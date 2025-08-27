Užas u katoličkoj školi u SAD-u: Dvoje mrtvih, deset je kritično. Napadač pucao za vrijeme mise

Troje ljudi poginulo je u srijedu u pucnjavi u katoličkoj školi u Minneapolisu, uključujući napadača, a oko 20 je ozlijeđeno, rekao je dužnosnik ministarstva pravosuđa. Pucnjava se dogodila u osnovnoj školi koja se nalazi u sklopu Crkve Navještenja.

Među ozlijeđenima desetero ljudi je u kritičnom stanju, prenio je BBC pozivajući se na CBS. Napadač je umro od rana koje si je sam nanio, rekle su vlasti za CBS. Napadač je koristio polu-automatsko oružje, rekla su dva izvora iz federalnih snaga za provedbu zakona za CBS. Izvori su rekli da se pucnjava dogodila za vrijeme mise za učenike.

Foto: Ben Brewer

Američka glavna državna odvjetnica Pam Bondi rekla je da su agenti FBI-ja na mjestu događaja. "Molim se za sve koji su svjedočili ovoj tragediji, objavila je na X-u.

Ministrica domovinske sigurnost Kristi Noem objavila je da ministarstvo prati situaciju i da je u kontaktu s lokalnim vlastima.

Foto: Ben Brewer

Učenici su se vratili na nastavu u ponedjeljak nakon ljetnih praznika. Školu pohađaju djeca od predškolske dobi do osmog razreda.