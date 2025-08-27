Obavijesti

TRAGEDIJA U MINNEAPOLISU

Užas u katoličkoj školi u SAD-u: Dvoje mrtvih, deset je kritično. Napadač pucao za vrijeme mise

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
9
Foto: Ben Brewer

Napadač je umro od rana koje si je sam nanio. Koristio je polu-automatsko oružje

Troje ljudi poginulo je u srijedu u pucnjavi u katoličkoj školi u Minneapolisu, uključujući napadača, a oko 20 je ozlijeđeno, rekao je dužnosnik ministarstva pravosuđa. Pucnjava se dogodila u osnovnoj školi koja se nalazi u sklopu Crkve Navještenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Među ozlijeđenima desetero ljudi je u kritičnom stanju, prenio je BBC pozivajući se na CBS. Napadač je umro od rana koje si je sam nanio, rekle su vlasti za CBS. Napadač je koristio polu-automatsko oružje, rekla su dva izvora iz federalnih snaga za provedbu zakona za CBS. Izvori su rekli da se pucnjava dogodila za vrijeme mise za učenike.

Shooting at Annunciation Church, which is also home to a an elementary school, in Minneapolis
Foto: Ben Brewer

Američka glavna državna odvjetnica Pam Bondi rekla je da su agenti FBI-ja na mjestu događaja. "Molim se za sve koji su svjedočili ovoj tragediji, objavila je na X-u.

Ministrica domovinske sigurnost Kristi Noem objavila je da ministarstvo prati situaciju i da je u kontaktu s lokalnim vlastima.

Shooting at Annunciation Church, which is also home to a an elementary school, in Minneapolis
Foto: Ben Brewer

Učenici su se vratili na nastavu u ponedjeljak nakon ljetnih praznika. Školu pohađaju djeca od predškolske dobi do osmog razreda.

