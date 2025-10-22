Užas u Mađarskoj! Bus se zabio u zid škole, 22 ozlijeđenih

U mađarskom gradu Szolnoku dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je bus, iz zasad nepoznatog razloga, udario u zid osnovne škole. Prema informacijama mađarskog portala Index, vozilo je prometovalo prema voznom redu kada je na križanju iznenada izgubilo kontrolu, srušilo nekoliko stabala i završilo u zgradi.

U busu se nalazilo 27 putnika, a nesreća je zamalo zahvatila i pješaka koji je uspio izbjeći udar vozila, no ipak je lakše ozlijeđen. Ukupno je 22 osobe zadobilo lakše ozljede, dok se jedan putnik nalazi u kritičnom stanju.

Na teren su odmah izašli vatrogasci i operativna služba za katastrofe županije Jász-Nagykun-Szolnok, koji su isključili struju u vozilu, uklonili srušena stabla i pomogli ozlijeđenima. Helikopter hitne pomoći sletio je u blizini škole kako bi prevezao najteže ozlijeđene.

Oštećeni dio škole trenutno je zatvoren, no evakuacija cijele zgrade nije bila potrebna, potvrdile su lokalne vlasti.

Policija županije izvijestila je kako su na snazi djelomična ograničenja u prometu, a istraga je u tijeku zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće s više ozlijeđenih osoba iz nehaja.

Na nesreću su reagirali i lokalni dužnosnici. Zsolt Hegyi, glavni direktor MÁV Grupe, potvrdio je da je vozač autobusa prevezen u bolnicu na promatranje, dok je gradonačelnik Szolnoka Mihály Györfi poručio da su sve hitne službe i dalje na terenu te rade na sanaciji posljedica nesreće.