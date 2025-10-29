Za vrijeme očevida, državna cesta DC-102 bila je zatvorena za promet od 18,40 do 21,50 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima
Užas u Omišlju: Pretjecao aute i uzrokovao sudar. Troje ljudi je teško ozlijeđeno, u bolnici su
Policija je objavila detalje prometne nesreće u Omišlju u kojoj je troje ljudi teško, a jedan čovjek lakše ozlijeđen.
- Prema dosad utvrđenom, 27-godišnji vozač osobnog vozila riječkih registracijskih oznaka nepropisno je pretjecao kolonu vozila. Tom prilikom, zbog takve vožnje, osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnji vozač pomaknulo se udesno izvan kolnika, pri čemu je došlo do zanošenja vozila i udara u druga osobna vozila koja su se kretala u suprotnom smjeru - navodi policija.
U nesreći su teško ozlijeđene osobe u dobi od 33, 56 i 57 godina, dok je 29-godišnjak lakše ozlijeđen. Svi ozlijeđeni prevezeni su u KBC Rijeku.
Za vrijeme očevida, državna cesta DC-102 bila je zatvorena za promet od 18,40 do 21,50 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.
