Užas u Osijeku: Urušio se zid na dvojicu radnika, završili u KBC-u

Urušio se zid na dvojicu radnika u četvrtak oko 9 sati u Kupskoj ulici u Osijeku, potvrdili su za 24sata iz PU osječko baranjske. Vatrogasci osječkog JVP-a izašli su na intervenciju kako bi ih izvukli i spasili.

- Postavili smo četiri sidrišta i izvukli radnika na spinalnu dasku te ga predali hitnoj medicinskoj pomoći - rekao je vatrogasac Alen Šafran za portal Osijek Express.

Ozlijeđeni su prevezeni u KBC Osijek, a težina ozljeda nije poznata. Očevid je u tijeku nakon čega će biti poznato više detalja ove nesreće.