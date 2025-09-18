Ozlijeđeni su prevezeni u KBC Osijek, a težina ozljeda nije poznata
SPAŠAVALI IH VATROGASCI
Užas u Osijeku: Urušio se zid na dvojicu radnika, završili u KBC-u
Urušio se zid na dvojicu radnika u četvrtak oko 9 sati u Kupskoj ulici u Osijeku, potvrdili su za 24sata iz PU osječko baranjske. Vatrogasci osječkog JVP-a izašli su na intervenciju kako bi ih izvukli i spasili.
- Postavili smo četiri sidrišta i izvukli radnika na spinalnu dasku te ga predali hitnoj medicinskoj pomoći - rekao je vatrogasac Alen Šafran za portal Osijek Express.
Ozlijeđeni su prevezeni u KBC Osijek, a težina ozljeda nije poznata. Očevid je u tijeku nakon čega će biti poznato više detalja ove nesreće.
