U automobilu je bilo šest ljudi, među kojima i troje djece. Intervenirali su vatrogasci, ali i policajci. Detalji o nesreći zasad nisu poznati
OČEVID U TIJEKU
Užas u Petrinji: Automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov, u njemu je bilo troje djece...
Sve hitne službe sjurile su se u petrinjsku ulicu Gora gdje je u četvrtak uvečer automobil sletio pokraj ceste te se prevrnuo na krov.
Kako neslužbeno doznajemo, u automobilu je bilo šest ljudi, među kojima i troje djece. Prema prvim informacijama, svi su odbili liječničku pomoć.
Policijski očevid još je u tijeku.
