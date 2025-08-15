Užas u Petrinji: Automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov, u njemu je bilo troje djece...

Sve hitne službe sjurile su se u petrinjsku ulicu Gora gdje je u četvrtak uvečer automobil sletio pokraj ceste te se prevrnuo na krov.

Kako neslužbeno doznajemo, u automobilu je bilo šest ljudi, među kojima i troje djece. Prema prvim informacijama, svi su odbili liječničku pomoć.

Policijski očevid još je u tijeku.