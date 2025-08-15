Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID U TIJEKU

Užas u Petrinji: Automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov, u njemu je bilo troje djece...

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Petrinji: Automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov, u njemu je bilo troje djece...
2

U automobilu je bilo šest ljudi, među kojima i troje djece. Intervenirali su vatrogasci, ali i policajci. Detalji o nesreći zasad nisu poznati

Sve hitne službe sjurile su se u petrinjsku ulicu Gora gdje je u četvrtak uvečer automobil sletio pokraj ceste te se prevrnuo na krov.

Kako neslužbeno doznajemo, u automobilu je bilo šest ljudi, među kojima i troje djece. Prema prvim informacijama, svi su odbili liječničku pomoć. 

Policijski očevid još je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...
Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more
OTKRIO IME I PREZIME

Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji
Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'
ŠTITOVI, ŠIFRE, MUŠKETIRI...

Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'

A jedna od stvari bez koje Putin najčešće ne kreće na put je i 'nuklearni kovčeg', ili 'aktovka sudnjeg dana', kako vam draže...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025