Užas na Kvarneru! Muškarac (62) spolno iskorištavao dijete

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu pred Županijskim sudom u Rijeci protiv muškarca (62) zbog više kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Optužnicom se tereti da je u razdoblju od sredine rujna 2023. do početka travnja 2025. na području Primorsko-goranske županije počinio teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom te kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

U optužnici je predloženo i produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Slučaj će se voditi pred Županijskim sudom u Rijeci.