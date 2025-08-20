Obavijesti

GOTOVO DVIJE GODINE

Užas na Kvarneru! Muškarac (62) spolno iskorištavao dijete

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Užas na Kvarneru! Muškarac (62) spolno iskorištavao dijete
Foto: PU istarska

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu pred Županijskim sudom u Rijeci protiv muškarca (62) zbog više kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Optužnicom se tereti da je u razdoblju od sredine rujna 2023. do početka travnja 2025. na području Primorsko-goranske županije počinio teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom te kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

U optužnici je predloženo i produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Slučaj će se voditi pred Županijskim sudom u Rijeci.

