FOTO Užas u SAD-u: Četvero mrtvih u pucnjavi na proslavi rođendana, stradala i djeca

Četiri osobe su preminule, a najmanje 10 ljudi ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u subotu navečer na obiteljskom okupljanju u Stocktonu, u sjevernoj Kaliforniji, potvrdila je policija.

Ured šerifa okruga San Joaquin priopćio je da se pucnjava dogodila oko 18 sati unutar trgovačkog centra u Stocktonu, gdje se održavala proslava dječjeg rođendana. Potpredsjednik gradskog vijeća Stocktona, Jason Lee, na Facebooku je objavio da je riječ upravo o rođendanskoj zabavi na kojoj su se okupili članovi obitelji i prijatelji.

Prema informacijama šerifova ureda, oko 14 osoba pogođeno je hicima, dok su četiri žrtve potvrđene kao preminule. Glasnogovornica ureda šerifa, Heather Brent, izjavila je kako među žrtvama ima i djece i odraslih. Rani pokazatelji, dodala je, upućuju na to da je incident možda bio ciljan, no istraga je i dalje u tijeku, a detektivi pokušavaju utvrditi mogući motiv.

Foto: Fred Greaves

Više ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnice, no vlasti zasad nisu objavile detalje o njihovom zdravstvenom stanju.

U trenutku pucnjave u trgovačkom centru nalazilo se više ljudi, a policija je pozvala sve koji imaju informacije ili snimke događaja da se jave istražiteljima.