UŽAS U ŠIBENIKU Jedan mrtav u sudaru motocikla i automobila

U Šibeniku se danas oko 19 sati dogodila teška prometna nesreća u kojoj je poginuo jedan muškarac. Nesreća se dogodila u Ulici Put Bioca, a prema prvim informacijama sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Na mjesto nesreće odmah su upućene sve žurne službe, a o događaju je obaviješten i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

Zbog obavljanja očevida promet je od 19.08 sati na toj dionici ceste u potpunosti zatvoren te se odvija obilazno, sporednim cestama Policija provodi očevid nakon kojeg će biti poznato više okolnosti nesreće.