Na gradilište u Sisku odmah je došla inspekcijom rada kako bi utvrdili detalje oko nesreće na radu. Još se ne zna kako je došlo do pada metalne košare u kojoj su bili radnici...
NESREĆA NA RADU
Užas u Sisku: Radnici u košari pali s 12 metara visine, s teškim ozljedama završili su u bolnici
U padu metalne košare u subotu su teško ozlijeđena dva radnika u Lađarskoj ulici u Sisku. Tijekom izvođenja radova, došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili te su pali s visine od oko 12 metara. Muškarci stari 43 i 53 godine s teškim ozljedama su završili u bolnici.
Očevid na mjestu događaja obavljen je u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata. Slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.
