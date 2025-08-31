Užas u Sisku: Radnici u košari pali s 12 metara visine, s teškim ozljedama završili su u bolnici

U padu metalne košare u subotu su teško ozlijeđena dva radnika u Lađarskoj ulici u Sisku. Tijekom izvođenja radova, došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili te su pali s visine od oko 12 metara. Muškarci stari 43 i 53 godine s teškim ozljedama su završili u bolnici.

Očevid na mjestu događaja obavljen je u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata. Slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.