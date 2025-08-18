Slijedi očevid s kojim će se utvrditi sve dodatne okolnosti
U NIJEMCIMA
Užas u Slavoniji: Policija je u obiteljskoj kući našla dva tijela
Čitanje članka: < 1 min
Policija je objavila kako su u obiteljskoj kući u Nijemcima, blizu Vukovara, pronašli dva tijela. Identitet i spol žrtava za sad još nije poznat.
- Na mjestu događaja pozvan je mrtvozornik, a policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te će provesti očevid - dodala je policija.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku