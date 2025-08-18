Obavijesti

U NIJEMCIMA

Užas u Slavoniji: Policija je u obiteljskoj kući našla dva tijela

Užas u Slavoniji: Policija je u obiteljskoj kući našla dva tijela
Slijedi očevid s kojim će se utvrditi sve dodatne okolnosti

Policija je objavila kako su u obiteljskoj kući u Nijemcima, blizu Vukovara, pronašli dva tijela. Identitet i spol žrtava za sad još nije poznat.

- Na mjestu događaja pozvan je mrtvozornik, a policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te će provesti očevid - dodala je policija.

