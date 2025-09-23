Strava kod Slavonskog Broda: Upucao muškarca pa pobjegao. Muškarac je preminuo u bolnici

U Garčanima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac, piše Plus Portal.

Prema njihovim saznanjima, počinitelj je poznat policiji te je u bijegu. Blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini te je istraga u tijeku.

O svemu se oglasila i policija:

- Danas oko 18,00 sati na području općine Garčin došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a potom je od zadobivenih ozljeda preminula. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i krim. istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja - naveli su.