POLICIJA GA TRAŽI

Strava kod Slavonskog Broda: Upucao muškarca pa pobjegao. Muškarac je preminuo u bolnici

Strava kod Slavonskog Broda: Upucao muškarca pa pobjegao. Muškarac je preminuo u bolnici
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Blokiran je promet  prema Ljeskovim vodama i Vrhovini te je istraga u tijeku

U Garčanima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac, piše Plus Portal.

Prema njihovim saznanjima, počinitelj je poznat policiji te je u bijegu. Blokiran je promet  prema Ljeskovim vodama i Vrhovini te je istraga u tijeku.

O svemu se oglasila i policija:

- Danas oko 18,00 sati na području općine Garčin došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a potom je od zadobivenih ozljeda preminula. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i krim. istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja - naveli su.

