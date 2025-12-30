Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe. Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će rukovoditi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru.
OČEVID U TIJEKU
Užas u Sukošanu: Dvoje mrtvih našli u kući, policija na terenu
Tragedija u Sukošanu. Policija je jutros oko 8 sati, nakon zaprimljene dojave, pronašla dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu, izvijestili su iz PU zadarske.
Kako se neslužbeno doznaje, radi se o ubojstvu i samoubojstvu i članovima iste obitelji.
Više informacija bit će poznato po završetku očevida.
