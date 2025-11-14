Nesreća se dogodila u ulici Valhallavägen u Stockholmu
SVE SLUŽBE NA TERENU
Užas u Švedskoj! Autobus se zabio u stanicu, ima i mrtvih
Teška prometna nesreća dogodila se večeras u Stockholmu. Autobus se zabio u autobusnu stanicu, a prema prvim procjenama policije, nekoliko je ljudi poginulo, prenosi CNN.
Uz to, ima i ozlijeđenih. Nesreća se dogodila u ulici Valhallavägen.
