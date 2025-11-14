Obavijesti

News

Komentari 1
SVE SLUŽBE NA TERENU

Užas u Švedskoj! Autobus se zabio u stanicu, ima i mrtvih

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Švedskoj! Autobus se zabio u stanicu, ima i mrtvih
Foto: MARIE MANNES

Nesreća se dogodila u ulici Valhallavägen u Stockholmu

Teška prometna nesreća dogodila se večeras u Stockholmu. Autobus se zabio u autobusnu stanicu, a prema prvim procjenama policije, nekoliko je ljudi poginulo, prenosi CNN.

A view of the site where a bus hit a bus stop in central Stockholm
Foto: MARIE MANNES

Uz to, ima i ozlijeđenih. Nesreća se dogodila u ulici Valhallavägen.

Swedish police stands near the site where a bus crashed in Stockholm
Foto: MARIE MANNES

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge
DETALJI AKCIJE USKOKA

Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge

Mozak kriminalne skupine bio je H. T. (47) iz Belišća. Otprije je poznat policiji jer su kod njega ranije pronašli pravi arsenal oružja. Kokain su nabavljali u Sloveniji, prepakiravali i rasprodavali po Hrvatskoj
Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba
HOROR U PONOĆ

Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba

Najmanje jedanaest višekatnica u gradu pogođeno je tijekom noćnog napada, rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko. Spasitelji su evakuirali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025