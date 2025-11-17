Obavijesti

AKCIJA SPAŠAVANJA

Užas u Vijetnamu! Klizište progutalo bus: šest mrtvih, putnici zarobljeni u blatu...

Piše HINA,
Tragedija u Vijetnamu: autobus s 32 putnika zatrpan u klizištu, najmanje šest poginulih! Vlasti pokušavaju spasiti zarobljene. U Danangu nestale još tri osobe

Najmanje šest osoba poginulo je u središnjem Vijetnamu kada je autobus koji ih je prevozio pogođen klizištem u nedjelju navečer, izvijestili su državni mediji u ponedjeljak. Klizanje tla, kako se navodi, izazvano je jakom kišom koja je pogodila područje.

Autobus s 32 osobe bio je na putu od Da Lata do Nha Tranga kada se dogodio incident, izvijestile su internetske novine VnExpress. 

Navodi se kako je ozlijeđeno 19 putnika. Dva putnika ostala su zarobljena u autobusu, koji je djelomično zatrpan blatom i kamenjem. Vlasti su na mjestu događaja i pokušavaju ih spasiti.

Fotografija koja prati izvješće pokazuje da je dio ceste u potpunosti prekriven zemljom i ogromnim kamenjem.

U obližnjem Danangu, još tri osobe su nestale u još jednom klizištu koje se dogodilo u petak, prema VnExpressu.

