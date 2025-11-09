Obavijesti

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

Dvoje je mrtvih, a jedan teško ozlijeđeni u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju oko 18 sati kod Selnice, potvrdili su za 24sata iz PU krapinsko-zagorske. 

Prema prvim policijskim informacijama u nesreći je poginula jedna osoba, no u međuvremenu je ozljedama podlegla i druga osoba koju su pokušali reanimirati. Jedna je osoba prevezena u Opću bolnicu Zabok.

- Velika je magla, čuo sam da vatrogasci pričaju da je bio frontalni sudar. Loše se vidi zbog magle i onda ljudi pretiču ili ne paze i dogodi se ovo. Sad je cijeli taj dio ceste zatvoren - rekao nam je čitatelj.

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je od 18.28 sati zbog sudara zatvoren za sav promet na dionici ceste od Poznanovca do Zlatar Bistrice. 

Foto: Čitatelj 24sata

Policija i Hitna pomoć su na mjestu nesreće, a više informacija bit će poznato nakon dovršenog očevida.

Uskoro više...

