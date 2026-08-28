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GORI U PAKLU

Avion i bolnica bili su spremni. Vučić htio Mladića prebaciti u Srbiju na palijativnu skrb

Piše 24sata,
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Avion i bolnica bili su spremni. Vučić htio Mladića prebaciti u Srbiju na palijativnu skrb
Foto: POOL/REUTERS
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Jutros sam poslao pismo predsjednici Mehanizma, a pripremali smo i pismo predsjedniku UN-a, rekao je ministar pravosuđa Nenad Vujić

Ministar pravosuđa Srbije Nenad Vujić izjavio je da je Srbija bila spremna Haškom mehanizmu pružiti sva potrebna jamstva kako bi generalu Ratku Mladiću bilo omogućeno da posljednje dane provede uz obitelj i palijativnu skrb.

Naveo je da su bili spremni i medicinski avion i plan Vojnomedicinske akademije (VMA), ali ih je vijest o Mladićevoj smrti zatekla prije nego što je postupak okončan.

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 - Upute koje sam kao ministar pravosuđa dobio od predsjednika Srbije bile su da imam ovlasti osigurati sve što Tribunal zatraži u smislu jamstava. Predsjednik Vučić bio je upoznat sa svakodnevnim potezima koje je Srbija poduzimala i davao je punu podršku. Surađujemo s obitelji i poštovat ćemo sve njihove stavove - rekao je Vujić za ATV.

Dodao je da je VMA pripremio cijeli plan koji je trebao biti dostavljen Tribunalu te da su bila osigurana jamstva i za medicinski avion. Ipak, vijest o Mladićevoj smrti stigla je prije nego što je sve bilo dovršeno.

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 - Jutros sam poslao pismo predsjednici Mehanizma, a pripremali smo i pismo predsjedniku UN-a. Upozoravali smo predsjednicu Mehanizma da liječnici tvrde kako se kraj bliži. Nažalost, bili smo u pravu. Sve ono o čemu sam danima pisao i upozoravao pokazalo se točnim. Ne volim što sam u tom pogledu bio u pravu - rekao je.

Podsjećamo, ratni zločinac osuđen za genocid je preminuo u Haagu nakon serije moždanih udara. Dobio je doživotan zatvor zbog ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida u BiH. Prije rata u Bosni, pod njegovom naredbom u rujnu 1991. 50 tenkova napalo je Šibenik. Uništeno je Kijevo, Vrlika, zaleđe Šibenika i Zadra. Zapovijedao je topničkim napadima na Šibenik, Zadar i Sinj. 

Zapovijedao je i napadom na Škabrnju gdje su Srbi zaklali 84 Hrvata u Škabrnji i još 14 u Nadinu.

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