UŽAS U ZAGREBU Lažni policajci napali poznatog poduzetnika, vezali ga i oteli ogromnu cifru

Petak. Dan je tek započeo kad je nepoznat trojac oko 8 sati pozvonio na vrata jednog poznatog zagrebačkog poduzetnika (64) u Ulici kneza Borne. Predstavili su mu se kao policajci, on im je povjerovao i pustio ih. Čovjek, koji se malo prije toga probudio, prošao je tada pravi užas.

- Trojica nepoznatih počinitelja došla su do stana 64-godišnjaka te se lažno predstavili kao službene osobe. Nakon što je povjerovao u njihovu priču i pustio ih u stan, oni su uz prijetnju vatrenim oružjem i uporabom tjelesne snage nad njim počinili razbojništvo te otuđili novac i nakit - objavila je kratko zagrebačka policija.

Razbojnici su, kako ne bi bili sumnjivi, imali odjeću s policijskim oznakama. Snimile su najvjerojatnije i brojne kamere koje su ondje postavljene. U poduzetnika su uperili pištolj i prijetili mu kako će ga likvidirati ako im ne da sve što ima. Nakon što su uzeli sve što su mogli, njega su zatočili u vlastitom stanu kako ne bi zvao pomoć dok oni bježe.

Vrijednost ukradenog novca i nakita procjenjuje se na između 50.000 i 100.000 eura.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.