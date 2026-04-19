HOROR U ZAGREBU U vratima kuće našao sjekiru: 'Ne znam kakva je to poruka. Strah me'

Zagrebačka policija zaprimila je u nedjelju neuobičajenu dojavu. Naime, stanari obiteljske kuće u Dubravi javili su im se jer su u vratima našli ni manje ni više nego sjekiru.

- Zaprimili smo dojavu o oštećenju vrata na obiteljskoj kući, utvrđujemo sve okolnosti - potvrdili su nam iz policije. Dodali su i kako u događaju nema ozlijeđenih.

Razgovarali smo s vlasnikom kuće, koji u trenutku incidenta nije bio u samoj kući.

- Nisam bio u kući, to je obiteljska kuća. Šogor je bio u kući i kaže da je čuo udarac, ali nije reagirao jer je kafić u blizini pa nije znao o čemu se radi - govori nam vlasnik kuće.

Prepričava nam i kako je šogor ujutro išao na wc i onda je shvatio da se u vratima nalazi sjekira.

- Šogor me pozvao, kada sam došao nisam mogao vjerovati. Normalno da se bojimo, ne znamo kakva se poruka šalje ovime. Oke što su vrata zalili bojom, nekakva zezancija ali ova sjekira je strašna. Užas - govori nam vlasnik kuće.