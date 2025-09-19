Obavijesti

NIJE PRVI SLUČAJ?

Užas u Zagrebu: Zaštitar je silovao azilantkinju? Policija privela 62-godišnjeg Hrvata

Piše Marta Divjak,
Užas u Zagrebu: Zaštitar je silovao azilantkinju? Policija privela 62-godišnjeg Hrvata
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zagrebačka policija je provela kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode

Zaštitar je završio u istražnom zatvoru zbog sumnje na silovanje azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin. Za Danas.hr, iz zagrebačke policije potvrdili su kako se provodi kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom. Izvor za Danas.hr navodi da je žrtva žena iz Kirgistana, a navodno nije riječ o prvom slučaju silovanja u centru.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode (silovanje) na štetu državljanke trećih zemalja sa statusom tražiteljice međunarodne zaštite u RH -  rekli su iz policije.

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu. Više detalja nisu mogli iznositi isključivo zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije.

