Užas u Zagrebu: Zaštitar je silovao azilantkinju? Policija privela 62-godišnjeg Hrvata

Zaštitar je završio u istražnom zatvoru zbog sumnje na silovanje azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin. Za Danas.hr, iz zagrebačke policije potvrdili su kako se provodi kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom. Izvor za Danas.hr navodi da je žrtva žena iz Kirgistana, a navodno nije riječ o prvom slučaju silovanja u centru.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode (silovanje) na štetu državljanke trećih zemalja sa statusom tražiteljice međunarodne zaštite u RH - rekli su iz policije.

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu. Više detalja nisu mogli iznositi isključivo zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije.