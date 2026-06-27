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PROMETNA NESREĆA

UŽAS Vozila po A1 bez dozvole. Udarila u ogradu, auto se prevrtao: Teško je ozlijeđena

Piše 24sata,
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UŽAS Vozila po A1 bez dozvole. Udarila u ogradu, auto se prevrtao: Teško je ozlijeđena
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

U prometnoj nesreći 42-godišnjakinja je zadobila teške tjelesne ozljede. O navedenom će biti proslijeđeno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu

Osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka upravljala je 42-godišnjakinja za vrijeme dok joj je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta i kretala se iz smjera čvora Ogulin u smjeru čvora Bosiljevo 2, javlja Policijska uprava karlovačka. 

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Dolaskom na 74. km + 550 metara A1 ista se nije kretala sredinom svoje obilježene prometne trake već je vozilom prešla ulijevo udarivši prednjim lijevim dijelom vozila u dvostruku elastičnu zaštitnu ogradu od koje se odbila udesno i sletjela na meki travnati teren, nakon čega se više puta prevrtala na krov i bočne strane vozila.

U prometnoj nesreći 42-godišnjakinja je zadobila teške tjelesne ozljede. O navedenom će biti proslijeđeno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

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