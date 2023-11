Užasi Gaze: Žene rađaju carskim rezom bez anestezije, pretrpane bolnice, dezinficiraju octom...

Trudnice i porodilje u Gazi proživljavaju novu, brutalnu svakodnevnicu od kada je Izrael prije tri tjedna počeo napadati Gazu iz zraka, a od prije nekoliko dana i s kopna. Žene sada rađaju carskim rezom bez anestezije, pretrpane bolnice dezinficiraju se octom, a porastao je broj preuranjenih poroda.

- Do poroda carskim rezom dolazi zbog straha i stresa kod trudnica. Vidimo i da je sve više poroda prije termina što je opasno jer imamo sve manje opreme potrebne za nedonoščad- ispričao je doktor Nasser Bulbul iz bolnice al-Šifa UN-ovoj agenciji UNFPA.

Prema podacima UNFPA-e, u Gazi se trenutno nalazi 50.000 trudnica, a njih oko 5.500 treba roditi kroz idućih mjesec dana. Mnoge rodilje iz rodilišta se otpuštaju nakon samo nekoliko sati, a uvjeti u bolnicama ionako su nehumani. U njihovim domovima, ako su uopće čitavi, nije ništa bolje jer u njima nemaju struje, pitke vode, goriva, a upitne su telefonske i internetske veze.

- Prije zamračenja prošlog petka naša je ekipa iz Gaze stanje oko sebe opisivala kao "film strave i užasa"- govori Hiba Tibi iz organizacije Care, vodeće organizacije za borbu protiv siromaštva na svijetu, koja je direktorica za Zapadnu obalu i Gazu.

Tibi je američkim medijima pojasnila kako skloništa postaju sve pretrpanija te da je gotovo polovica stanovništva morala izaći iz svojih domova i evakuirati se prema jugu Pojasa Gaze. Tibi je također podsjetila da su od 2.3 milijuna ljudi koji žive u Gazi polovica djeca ispod 18 godina. Njima i ženama, onim najsiromašnijima, pomagala je organizacija Care.

Život u Gazi bio je dovoljno težak i prije početka izraelskog protunapada, kojem je navodno cilj uništiti Hamas. Međutim, u Gazi pate i stradaju palestinski civili koji nemaju veze s terorističkim akcijama Hamasa protiv izraelskih civila. Najmanje 8000 ljudi ubijeno je u Gazi od početka najnovije eskalacije sukoba dok je u Hamasovim terorističkim akcijama na izraelskom teritoriju ubijeno 1300 građana, a oko 240 je oteto i odvedeno u Gazu.

Čak 53 posto stanovništva u Gazi živjelo je ispod granice siromaštva, a 34 duboko ispod te granice, objašnjavaju iz organizacije Care.

Skloništa prenapučena, loši higijenski uvjeti

Stanovnici na jugu morali su zbog evakuacije civila sa sjevera pretvoriti sveučilišta, džamije, bolnice, izbjegličke kampove i crkve u smještaj za raseljene. Međutim, riječ je o tako golemom broju ljudi da mnogi žive u šatorima pored skloništa ili na otvorenom. UN-ova agencija UNRWA objavila je da je u mnogim skloništima smješteno 2.5 do 11 puta više ljudi nego što je kapacitetima. New York Times je vezano za to pisao da bolnica al-Šifa, koja inače ima kapacitet od 700 kreveta, sada funkcionira kao sklonište za čak 60.000 ljudi.

- Ljudi koji žive u ovim jako napučenim skloništima nemaju pitku vodu niti vodu za osnovnu higijenu za svoje obitelji, djecu ili starije- upozorio je Said Madhun, koroodinator organizacije Care u Gazi, poručujući da će se posljedice dehidracije i zaraznih bolesti uskoro početi vidjeti.

Za Deutsche Welle Hiba je rekla da u skloništima već izbijaju zarazne bolesti.

- Neki od liječnika s kojima smo u kontaktu rekli su nam da upotrebljavaju ocat za dezinfekciju i da nemaju minimalne uvjete za anesteziju. Liječe ljude na podu i izvan bolnice. Jako su umorni, ali i hrabri i nastavljaju s poslom- kazala je Hiba.

Organizacija Care pomagala je ženama i mladima u Gazi. Hiba ističe kako su kućanstva u kojima su same žene uvijek spadala u najsiromašnije i najranjivije zajednice. Strahuje se da su žene i djece i trenutno u povećanoj opasnosti s obzirom na unutarnji kaos i urušene civilne institucije u Gazi.