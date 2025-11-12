Užasni detalji ubojstva: Pokraj tijela je bio pištolj, muškarac je imao rane na glavi i prsima...

Nekoliko pucnjeva odjeknulo je malim mjestom Vrtače, inače mirnom dijelu Viškova. Niz je tu obiteljskih kuća, problema, kažu susjedi, nema. Zbog toga su odmah pozvali policiju. Znali su da pucnjevi nisu od petarde ili nekakve pirotehnike. Nažalost, bili su u pravu.

Policija je u svega nekoliko minuta stigla do obiteljske kuće iz koje su se začuli pucnjevi. Pogledali su kroz prozor i vidjeli dva tijela kako leže na podu. Kako neslužbeno doznajemo, morali su provaliti unutra. Na podu su ležali muškarac (38) i žena (37), pokraj njihovih tijela pronašli su i pištolj. Muškarac je već bio mrtav, a žena je, usprkos teškim ranama, pokazivala znakove života. Prevezli su je u KBC Rijeka. Kako neslužbeno doznajemo, na respiratoru je na jedinici intenzivne njege i životno je ugrožena.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je imao rane na grudnom košu i glavi, a žena na glavi. Susjedi su u potpunom šoku.

- Bili su dobri ljudi. Njega sam bolje poznavala i prema meni je bio jako dobar čovjek. Tu u obližnju zgradu doselili su se prije nekih godinu i pol dana. Oboje su radili, on je imao svoju vučnu službu, a ona je konobarila. Nikad, koliko ja znam, s njima nije bilo nikakvih problema u smislu nekih intervencija, nemira ili narušavanja javnog reda i mira - govori prva susjeda nesretnog para.

- Znam da su imali problem jer su se njeni roditelji protivili njihovoj vezi. No oni su se držali zajedno, ali sve je nekako krenulo nizbrdo nakon operacije koju je ona imala prije par mjeseci zbog narušenog zdravlja. Pomagala sam im oko oporavka, znala sam im skuhati ponekad. Bilo je teško gledati njeno ponašanje nakon te operacije - govori susjeda.

Ističe kako je, izgleda, sve kulminiralo nakon što se muškarac spakirao i planirao odseliti iz stana.

To je bilo sinoć. Tad sam je zadnji put vidjela. Izgledala mi je sva izbezumljena i natečena u licu, ne u smislu da ju je netko tukao već možda od lijekova. Ne znam vam to opisati, ali nije bila svoja. Tada sam saznala da se čovjek spremao iseliti iz stana, a zašto, ne znam - kaže vidno potresena susjeda.

Preminuli muškarac navodno je porijeklom iz BiH, a kako neslužbeno doznajemo, otprije je poznat policiji i nekoliko puta je kažnjavan.