DETALJI UŽASA KRAJ VELIKE GORICE

Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!

Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!
Žena (40) ubila partnera (52). Već je bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva

U naselju Selnica Šćitarjevska, nedaleko od Velike Gorice, jučer rano ujutro žena (40) usmrtila je muškarca (52). Kako neslužbeno doznajemo, izudarala ga je sjekirom po glavi dok je spavao. Ne zna se što je ženu natjeralo na stravičan zločin.

Međutim, neslužbeno doznajemo da je već bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva prije dvadesetak godina. Izbola je nožem bivšeg muža. On je, nasreću, preživio napad. Odležala je tri godine, a navodno joj je bilo naloženo i obavezno psihijatrijsko liječenje. Kažnjavana je i prekršajno zbog nasilja u obitelji, zloporabe opojnih droga, narušavanja javnog reda i mira te prijetnji.

Naime, doznajemo da je jednom prilikom, povodom poziva na neku od rasprava na sudu, telefonski prijetila zamjenici državnog odvjetnika. Tražila je od nje da iz računala izbriše sve podatke koje ima o njoj, pri čemu je spominjala eksplozije.

- Čim smo pročitali jutros vijest, odmah smo znali o kome je riječ. Ona je poznata ovdje u selu, rastrojena je, ali nas je uredno pozdravljala u prolazu. I njega smo znali, tu je jednoj susjedi dolazio pokositi travu, ali i on je bio u nekim problemima. Nismo znali da su skupa, mora da su se spojili u zadnje vrijeme i, eto, dogodilo se zlo - rekla je jedna od susjeda iz Selnice Šćitarjevske.

Neslužbeno smo doznali da je žena sama dojavila policiji da je ubila muškarca.

- Ovo joj je već drugi kojega je ‘riješila’. Za prvog nisam siguran je li preživio ili nije, ali znam da je bila u zatvoru. Nekako se ne čudim da je opet to napravila - rekao je susjed. 

