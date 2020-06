Uzeli državnu pomoć da prežive, a sad doniraju novac strankama

Apsolutni rekorder po prikupljenim donacijama, ali i po broju tvrtki koje su ih donirale, a primile su državnu pomoć, je HNS. Slijedi Restart, pa Škoro. HDZ ne želi primati takve donacije.

<p>Neke tvrtke koje su dobile državnu pomoć kako bi sačuvala radna mjesta zbog pada prometa ipak su imale dovoljno novca za donacije političkim strankama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Pomoć države za ožujak je bila 3250 kuna po radniku, a za travanj četiri tisuće. Takve donacije nisu zabranjene, dok primjerice jesu poreznim dužnicima ili neisplatiteljima plaća, ali će zasigurno izazvati raspravu je li moralno uzeti državnu pomoć, a onda pomoći strankama.</p><p>Najviše donacija od tvrtki koje su dobile državnu pomoć ima HNS, a slijedi Restart koalicija i na kraju Domovinski pokret Miroslava Škore. HDZ je jedni koji je javno poručio da ne želi primati donacije od tvrtki koje su dobile pomoć, a to je u ponedjeljak ponovio i ministar gospodarstva Darko Horvat.</p><p>- Ne uzimamo donacije od onih koji su koristili pomoć Vlade za očuvanje radnih mjesta. To provjeravamo i na terenu smo dali uputu, a pozivam i političke oponente da njihovi stranački istomišljenici u tvrtkama ne daju uplate i tako kompromitiraju tu mjeru pomoći. Ne treba financirati kampanju novcem koji je Vlada dala za očuvanje gospodarstva – rekao je Horvat.</p><h2>Đuro sjedi na dva stolca</h2><p>HZZ je zasad objavio tvrtke i obrte koji su dobili pomoć za ožujak i travanj. Korisnici pomoći u svibnju još nisu javno dostupni. Usporedili smo te popise s listama donatora koje su svi sudionici izbora objavili. Iako HDZ ima brojne donacije, zasad na njima zaista nema tvrtki koje su dobile državnu pomoć. </p><p>Kod HNS-a smo pronašli čak sedam tvrtki koje su izdašno donirale stranku, a primile su pomoć za radnike i za ožujak i travanj. HNS je inače skupio čak 2,34 milijuna kuna donacija, po čemu je rekorder! Dobili su oko pola milijuna donacija više od HDZ-a.</p><p>Najveće donacije HNS-u, od tvrtki koje su primile državnu pomoć, dale su tvrtke Agro Mare iz Jelse i Artriss iz Sračinca. Obije su donirale po 50.000 kuna. Agro Mare je uzela državnu pomoć za dva mjeseca od 14.500 kuna, a Artriss 29.000 kuna.<br/> S druge strane, tvrtka Industrooprema koja je primila za dva mjeseca skoro 138.000 kuna, dala je HNS-u zasad donaciju od 5000 kuna. Tvrtka Fiv iz Zagreba je dobila u dva mjeseca 65.250 kuna državne pomoći, a uplatila je HNS-u 20.000 kuna.</p><p>Transtec iz Zagreba je dao toj stranci 30.000 kuna pomoći, a od države je dobio 14.500 kuna. Tvrtka Efiteh 21 je dobila pomoć za očuvanje radnih mjesta od 42.750 kuna, a donirala je liberalima 7000 kuna. I na kraju, Instigo iz Osijeka je dao HNS-u 10.000 kuna, a primio od države 7250 kuna pomoći. </p><p>Zanimljiv je i slučaj tvrtke Tehnix koju vodi poznati poduzetnik Đuro Horvat. On je i Škori i Restartu donirao po 10.000 kuna i obrazložio da je dao jer su ga pitali, te da tako potiče demokraciju. Za 12 radnika, u ožujku i travnju je Tehnix je primio 87.000 kuna državne pomoći.</p><p>Osim njih, Restartu je pomogla tvrtka Progeo iz Rijeke s 15.000 kuna, a dobili su u dva mjeseca 39.800 kuna pomoći države. Građevinar Zagorje gradnja iz Kraljevca na Sutli je primio pomoć država od 168.400 kuna u dva mjeseca, a Bernardićevu koaliciju je pomogao sa 10.000 kuna. Tvrtku Ceramiche Mariner iz Velike Gorice smo pronašli samo na popisu za travanj, kada im je isplaćeno 48.000 kuna državne pomoći. Restartu su dali pet tisuća kuna, a tvrtka Urbanitas iz Šibenika im je donirala tisuću kuna. U dva mjeseca je Urbanitas primio pomoć od 21.750 kuna.</p><p>Osim već spomenutog Tehnixa, Škorinu koaliciju su donirale još dvije tvrtke koje su dobile pomoć. Tvrtka Antena je donirala 6250 kuna, a u ožujku je primila pomoć od 19.500 kuna, dok je tvrtka Master Media donirala 1625 kuna, a primila je pomoć u ožujku od 3250 kuna.</p><h2>Ni lipe Kerumu i Bandiću</h2><p>Most nje zasad donirala niti jedna tvrtka, a stranke Željka Keruma i Milana Bandića su objavile da nisu dobile niti lipe donacija. Tvrtke nisu donirale niti Reformiste, kao ni lijevo-zelenu koaliciju Možemo!</p><p>Ukupno je dosad HDZ na troškove izborne promidžbe potrošio 7,6 milijuna kuna. Ukupni troškovi izborne promidžbe Restart koalicije dosad iznose 8,3 milijuna kuna, dok je treći Škoro s 1,8 milijuna potrošenih kuna. Inače, Škoro je dao pozajmicu Domovinskom pokretu od milijun kuna kako bi financirali kampanju.</p><p>Većinu onog što su potrošili, bit će refundirano iz naših džepova. Stranke i liste imaju pravo na naknadu troškova za promidžbu iz proračuna. Prije četiri godine je ta naknada iznosila 135.000 kuna po svakom osvojenom mjestu u Saboru. A ove godine bi iznos trebao biti sličan.</p>