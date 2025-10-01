Osječki Centar za unapređenje stočarstva proizvođač je domaćeg sjemena nerasta. No zbog afričke svinjske kuge ga ne prodaju. Uzgajivači, ali i krmače su u panici. ‘Pa i spermu uvozimo,’ kažu...
DRAMA ZA SVINJE
Uzgajivači, ali i krmače u panici! Zbog afričke svinjske kuge sad je velika nestašica - sperme!
Nakon što je 2023. godine ostao bez 40 svojih svinja jer mu je svinjac poharala afrička svinjska kuga, Marko Mayer iz Andrijaševaca uspio je obnoviti svoj svinjski fond i ponovno ući u proizvodnju, no susreo se, sasvim neočekivano, s problemom kakav do sada nije imao. Njegove krmače nemaju sjeme za rasplod! Naime, zbog kuge, koja trenutačno vlada Osječko-baranjskom županijom, Centar za unapređenje stočarstva, inače jedan od većih uzgajivača nerastova i proizvođača sjemena za rasplod krmača, trenutačno nema mogućnost prodaje tog reproduktivnog materijala jer su u zoni kontrole.
