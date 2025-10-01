Obavijesti

Uzgajivači, ali i krmače u panici! Zbog afričke svinjske kuge sad je velika nestašica - sperme!

Osječki Centar za unapređenje stočarstva proizvođač je domaćeg sjemena nerasta. No zbog afričke svinjske kuge ga ne prodaju. Uzgajivači, ali i krmače su u panici. ‘Pa i spermu uvozimo,’ kažu...

Nakon što je 2023. godine ostao bez 40 svojih svinja jer mu je svinjac poharala afrička svinjska kuga, Marko Mayer iz Andrijaševaca uspio je obnoviti svoj svinjski fond i ponovno ući u proizvodnju, no susreo se, sasvim neočekivano, s problemom kakav do sada nije imao. Njegove krmače nemaju sjeme za rasplod! Naime, zbog kuge, koja trenutačno vlada Osječko-baranjskom županijom, Centar za unapređenje stočarstva, inače jedan od većih uzgajivača nerastova i proizvođača sjemena za rasplod krmača, trenutačno nema mogućnost prodaje tog reproduktivnog materijala jer su u zoni kontrole.

