Uzimanje lijeka za dijabetes kako bi mršavjeli potpuno je pogrešno i sebično

Hrvati su se već početkom godine počeli pripremati za ljeto, što bi inače bilo pohvalno, no nisu odabrali zdravi smjer mijenjajući svoje prehrambene navike te pojačali tjelesne aktivnosti, nego su odlučili ići linijom manjeg otpora, i to na uštrb pacijenata oboljelih od šećerne bolesti. Tako su u ljekarne pohrlili po lijek Ozempic koji je u Hrvatskoj registriran isključivo za liječenje dijabetesa tipa 2, što je, između ostalih stvari, utjecalo i na dostupnost istoga lijeka kojeg već od početka veljače nije moguće naći u ljekarnama. Prema podacima Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, čak 80 posto lijeka Ozempic izdano je na privatan recept, dakle za one koji nemaju indikacije da prime navedeni lijek jer bi ga u suprotnom dobili na klasičan recept.