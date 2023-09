Uživajte u suncu. Još danas... a sutra stiže promjena vremena!

Danas će biti pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na moru ujutro ponegdje burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

Najviša temperatura bit će od 27 do 30 °C.

- U subotu će naši krajevi biti pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje će podržavati stabilno vrijeme, a nestabilan zrak bit će sjevernije od naših krajeva. Stoga danas u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutro razmjerno svježe uz temperaturu zraka od 12 do 15°C, a najviša dnevna između 27 i 29°C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjim krajevima, gdje će nakon mjestimične jutarnje magle prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab južni i jugozapadni. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. U gorskim krajevima ujutro mjestimice magla, a tijekom dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka. Puhat će većinom slab zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12°C, na moru između 16 i 19°C. Najviša dnevna od 25 do 27°C, uz obalu između 27 i 29°C. U Dalmaciji većinom sunčano, mjestimice s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, prema otvorenom moru i umjeren zapadni i sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 13 do 15°C, uz obalu između 20 i 22°C - rekao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

U nedjelju vjetar i grmljavinsko nevrijeme

U nedjelju će biti većinom sunčano, popodne s umjerenom naoblakom, u središnjim i istočnim predjelima i ponekim pljuskom, moguće praćenim grmljavinom.

Foto: DHMZ

Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar prijepodne slab, popodne umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na moru većinom umjeren sjeverozapadnjak, prema večeri na sjevernom Jadranu u jačanju i okretanju na buru.

Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 23 °C. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 °C.

Za nedjelju je izdano i upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena, skoro pola Hrvatske je 'u žutom'.

Foto: DHMZ

Grmljavinsko nevrijeme najavljeno je za područje zagrebačke i osječke regije, dok je u ostalim područjima za koje je izdano upozorenje opasnost od jakog vjetra.

Idućih dana djelomice sunčano i vrlo toplo, ponegdje mogući pljuskovi

Danju će biti vrlo toplo i vruće uz temperaturu od 28 do 30°C. Podjednaka temperatura bit će i na južnom dijelu, gdje će biti obilje sunca. Ujutro uz obalu slaba bura, a zatim tijekom dana zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Idućih dana na kopnu djelomice sunčano i vrlo toplo. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito u središnjim krajevima te u gorju. U ponedjeljak će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a malo će i osvježiti. U utorak vjetar će oslabjeti, a temperatura malo porasti.

Na moru idućih dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u ponedjeljak i utorak puhat će jaka, mjestimice i olujna bura, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.