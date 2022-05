Beroš: Stručnjaci s kojima sam razgovarao smatraju da bi se to dijete trebalo pokušati liječiti

Ministar zdravstva Vili Beroš dat će nakon sjednice Vlade izjavu o slučaju trudnice Mirele. Ministar će tako po prvi put pred novinarima komentirati slučaj trudnice koja, unatoč teškoj malformaciji ploda, nije mogla dobiti zdravstvenu pomoć u Hrvatskoj.

U četvrtak se Ministarstvo zdravstva oglasilo priopćenjem u kojem su istaknuli da su zatražili očitovanje bolnica u kojima je trudnica zatražila pomoć.

PRATITE UŽIVO:

- S obzirom da je riječ o četiri zdravstvene ustanove, ne mogu reći je li bilo kakvog krivog postupanja. Zahtijevam od svih zdravstvenih djelatnika, a korona nas je tu malo pomaknula, da molim da se liječnici adekvatno odnose sa svojim bolesnicima. Mi smo tu da im pomognemo u njihovim najtežim trenucima. Sagledat ćemo postoje li elementi po kojima bi postupala zdravstvena inspekcija - komentirao je Beroš.

Što se tiče zakona o pobačaju, ministar je rekao da je moguć prekid trudnoće i nakon 10. tjedna trudnoće kada postoje adekvatni medicinski uvjeti.

- Kada postoji takva patologija koja je nespojiva sa životom, u Hrvatskoj se može i mora provesti takav zakon. Teško mi je sada komentirati ovaj poseban slučaj jer nije etički govoriti o detaljima bolesti. Međutim, objektivnosti radi, moram vam reći, ovih dana sam bio u kontaktu s 30-40 ginekologa, u ovom trenutku, osim što znamo da postoji tvorba glavi, ne znamo o čemu se radi - radi li se o zloćudnom ili benignom tumoru, mi ne znamo o čemu se radi. Stoga su i moje oči bile uprte prema drugostupanjskoj komisiji - rekao je.

- Očekivao sam da će stići upit drugostupanjskoj komisiji ili od strane odvjetnice ili gospođe. No on do sada nije došao, hoće li doći ne znam, jer rok za podnošenje žalbe na prvostupanjsku odluku je tri dana. Želio sam otkriti ono što je najrelevantnije u čitavoj stvari, je li riječ o takvom problemu koji je nespojiv sa životom ili postoje opcije za liječenja. Takva komisija, sastavljena od sedam članova u kojima su ginekolozi, internisti, neonatolozi, neuroradiolozi i neurokirurzi, utvrdili su sljedeće: U takvom slučaju, kakav je predmetni, moguće je neurokirurško liječenje, naravno ako porod prođe dobro - rekao je.

- Njihov stručni stav je da bi trebalo pokušati liječiti dijete - poručio je Beroš te dodao kako nitko ne garantira uspješnost liječenja.

