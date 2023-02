VIDEO Pročelnik GSS-a o napadu na Platku: 'Bio je pravi metež, napadači nisu pokušali pobjeći'

Bio je to prekrasan dan na Platku. Tamo smo na kraju dana imali dežurstva gdje smo sudjelovali u aktivnostima. Imali smo i akciju spašavanja, nedaleko od Platka. To je sve završilo oko 17 sati. Bila je odlična atmosfera. Iza 20 sati vidjeli smo auto na skijalištu, što se i događalo nekoliko puta. Auto se zaglavio, mi smo se svemu tome osvrnuli i nismo pridodavali važnost dok smo bili u kafiću. Već smo bili i zaboravili na to. Svjesni smo bili da su to neki mladići i cure što su bili s nama zajedno u kafiću, pročelnik GSS-a, Marko Andrić rekao je na današnjoj presici HGSS-a.

Na njoj je govorio o strašnom napadu na Platku gdje je ozlijeđeno dvoje kolega i jedna djevojka.

- U datom momentu jedan od naših prijatelja odlazi s curom kući, nismo pridodavali važnosti. U jednom trenu me jedan od poznanika uhvatio i rekao da su napali našeg člana ispred. Vidjeli smo iz kafića da se nešto događa i istrčali smo van i pokušali obraniti našeg prijatelja - dodao je Andrić.

- Nažalost ja nisam vidio prvi napad koji se dogodio. Kasnije je taj kolega dobio još jedan udarac zbog kojeg je pao, na moje oči. Ne znam koji točno mladić ga je udario. Nakon što je pao, pokušao se pridići u sjedeći položaj i pri tome mu je jedan od mladića zadao brutalni udarac u glavu. Mi smo mu izvadili jezik i stavili ga na bok, sve ono za što smo obučeni. Ja sam se udaljio i tražio pomoć i da me se spoji na policiju - kazao je Andrić.

- Sudjelovao sam u tome da obranim našeg kolega da rastavimo kolegu. Ne sjećam se ako sam dobio udarac, ali vjerojatno nešto i jesam u nagovaranju. Napadači nisu pokušali pobjeći, ali nisu se činili normalni. Vikali su da su oni borci, isticali su da su istrenirani - dodao je.

- Moj poznanik je pokušao rastaviti sve, u cijelom metežu se pojavilo desetak ljudi. Svi iz lokala su htjeli pomoći. Ne znam kako je došlo do drugih ozljeda, a nakon što sam vidio kako je kolega završio samo sam se posvetio tome da nazovem pomoć. Nažalost kolega još nije oporavljen. Na relaciji je kuća-bolnica. Čuo sam se s njim i rekao je da doma leži, ima vrtoglavice i da ide doktoru - objasnio je.

- Apsurd u cijeloj priči je da čovjek koji je ozlijeđen, dva sata ranije je spasio dvije izgubljene planinarke. Nije mi mogao previše reći o tome zašto je došlo do svega toga jer ima bolove u glavi i ne može gledati u ekran dugo. Kolko sam načuo, postoje snimke koje će nam objasniti sve to - ispričao je Andrić na presici i poručio kako nikakva osveta, s njihove strane, neće se dogoditi.

Podsjećamo, na Platku su u nedjelju 29. siječnja u brutalnom napadu ozlijeđeni HGSS-ovci i djevojka koja ima unutarnje krvarenje. Napali su ih MMA borci koji su na skijalištu driftali u BMW-u. Zapeli su u snijegu i jednog člana HGSS-a tražili su da im izvuče auto, kad je to odbio, nokautirali su ga.

Mlatili su i ljude koji su HGSS-ovcu došli upomoć, kao i djevojku koja ima unutarnje krvarenje. Radi se o trojici MMA boraca koje je policija pustila s tek prekršajnim prijavama. HGSS-ovac kojeg su brutalni pretukli i udarali nogom u glavu dok je bio na podu ima potres mozga i ozljedu kralježnice. Ne sjeća se incidenta.

Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić i Lovro Pavelić su divljaci s Platka. Njih je policija zatekla na licu mjesta i pustila s tek prekršajnim prijavama, a BMW je vozio Lovro Pavelić i on je njegov vlasnik. Isti je auto osvanuo na oglasu na dan incidenta.

