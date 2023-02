Trener kickboks kluba u kojem je trenirao divljak s Platka: 'On više nema što raditi u sportu!'

Ovo je sramota. Jako sam razočaran, ali i ljut kako se to sve moglo dogoditi. Luka je bio naš član, ali čim smo čuli, izbacili smo ga iz kluba. Takav čovjek nema što tražiti u sportu, velika sramota, rekao nam je Mladen Kujundžić, hrvatski kickboksač i trener u čijem je klubu “Dynamte” trenirao i Tiriel Luka Abramović, jedan od trojice napadača koji su na skijalištu na Platku pretukli dvojicu HGSS-ovca i djevojku.

Policija ih prijavila za drsko ponašanje?!

Na Platku su u nedjelju 29. siječnja u brutalnom napadu ozlijeđeni HGSS-ovci i djevojka koja ima unutarnje krvarenje. Napali su ih MMA borci koji su na skijalištu driftali u BMW-u. Zapeli su u snijegu i jednog člana HGSS-a tražili su da im izvuče auto, kad je to odbio, nokautirali su ga.

Mlatili su i ljude koji su HGSS-ovcu došli upomoć, kao i djevojku koja ima unutarnje krvarenje. Radi se o trojici MMA boraca koje je policija pustila s tek prekršajnim prijavama. HGSS-ovac kojeg su brutalni pretukli i udarali nogom u glavu dok je bio na podu ima potres mozga i ozljedu kralježnice. Ne sjeća se incidenta.

Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić i Lovro Pavelić su divljaci s Platka. Njih je policija zatekla na licu mjesta i pustila s tek prekršajnim prijavama, a BMW je vozio Lovro Pavelić i on je njegov vlasnik. Isti je auto osvanuo na oglasu na dan incidenta.

Luka Tiriel Abramović je bio mladi skijaški reprezentativac.

Skijao je i za Tursku čije je državljanstvo dobio uz hrvatsko.

Trener: Za ovo nema opravdanja

- Što su oni uopće radili s autom tamo. To je zabranjeno, već je to za svaku osudu i sankcije za jednog sportaša, a kamoli da se napadnu ljudi i to oni koji svoj život riskiraju za druge. Ne znam što mu je bilo u glavi, nikad na treninzima nije pokazivao znakove agresivnosti, bio je dobar sportaš, ali s ovime je sve pokvario. Nema opravdanja za ovakav čin, trebaju snositi odgovornost i primjereno ih kazniti, a takvi ljudi nemaju što raditi u profesionalnom sportu. Sramota - rekao je Kujundžić.

Probali smo kontaktirati i samog Abramovića, ali nam nije odgovarao na pozive niti na poruke.

