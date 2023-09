UŽIVO 'Prije 30 godina nismo imali ništa. Danas ne postoji čovjek koji ne zna za HGSS'

Tim Hrvatske gorske službe spašavanja stigao je u četvrtak oko 20 sati u Zračnu luku Zagreb iz Turske gdje su sudjelovali u akciji spašavanja američkog speleologa Marka Dickeya iz duboke jame.

Na početku su srdačno pozdravili potpredsjednika Vlade RH i ministra unutarnjih poslova Davor Božinović, te ravnatelja Ravnateljstva Civilne zaštite Damir Trut koji su pozvani na konferenciju i koji će se obratiti nakon HGSS-ovaca.

- Sedamdeset i tri godine postojanja su iza nas. Bilo je teško, nije bilo jednostavno, nekada nismo imali ni opreme ni financijskih sredstava, niti zakona. Bili smo neprepoznatljivi. Sve je to bilo do unazad 30 godina kada bi, kako bi naši stariji kolege rekli, da smo imali tada jednu i pol Ladu Nivu, zajedno s Hrvatskim planinarskim savezom koje smo dijelili. Jedna je bila u voznom stanju, a druga za dijelove. Tada je možda 10 posto ljudi, ako, možda sam puno rekao, znalo da postoji HGSS i što on radi. I to kažem, ne tako davno. Danas nema čovjeka u Hrvatskoj, ali i u svijetu koji ne zna ili nije čuo za Hrvatsku gorsku službu spašavanja koja se bezbroj puta dokazala u svim onim djelatnostima kojima se bavi. Od spelespašavanja, stijenskog spašavanja, intervencija na divljim vodama i poplavama, potražnim akcijama, helikopterskim akcijama, gorskim akcijama na najvišim planinama. Postigli smo to dugotrajnim, vrijednim radom, odricanjem. I rekao sam, nije bilo lako, nije bilo sredstava - rekao je na početku pročelnik HGSS-a Josip Brozičević.

- Danas je puno drugačije, imamo zakon, financije, opremu, ali, često puta kažem, sve to materijalno je relativno. Dođe i prođe. Danas ih imaš više, sutra manje. Najveća vrijednost u HGSS-u su upravo ljudi. Svi ovdje okupljeni ljudi su vrhunski entuzijasti, moralisti. I ti ljudi imaju jasnu misiju. Naša jedina misija je spašavanje - istaknuo je.

- U ovoj akciji koja je odrađena u Turskoj smo po ne znam koji put uspješno ostvarili svoju misiju. Bila je vrlo teška i zahtjevna i sigurno ćemo je pamtiti doživotno - dodao je.

Obratio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Čestitam na akciji koju ste proveli s kolegama. Ovo je vaša večer, no osjetio sam potrebu u ime premijera zahvaliti vam na svemu što činite, na akcijama kojih imate 800 godišnje. Jasno nam je kakav je to angažman za udrugu koja okuplja volontere i entuzijaste. To je daleko izvan gabarita drugih udruga. Imat ćete podršku i ubuduće, ona je sve veća i konkretnija. sustav cz bez vas ne postoji. pokazali ste u svim katastrofama u zemlji, no idete i vani. ovih 9 zemalja, nije bilo puno njih koje su htjele poslati timove, ali i malo ih ima. HGGS je naša reprezentacija i igra 1. svjetsku ligu. Izuzetno smo ponosi i radujemo se budućoj suradnji. MUP i RCZ će do kraja godine osigurati dva helikoptera koji će biti zračni modul za spašavanje iz zraka, nešto što je HGSS radio s vojskom. ovo smo nabavili za vas. sve što vlada ulaže u HGSS itekako se vraća kroz spašene živote i reputaciju daleko izvan hrvatskih granica. Ovu je malo timova moglo izvesti. Hrvatska je mogla zbog vas - rekao je.

