<p>Nisam osjetio potres, radio sam i bio sam toliko okupiran time da nisam ništa osjetio, rekao nam je jedan Zagrepčanin dan nakon potresa koji je uznemirio brojne njegove sugrađane. Skoro tri mjeseca nakon potresa koji je uništio mnoge građevine u Zagrebu, glavni grad je zatresao jedan od snažnijih - 3,1 po Richterovoj ljestvici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uživo iz Zagreba nakon potresa </strong></p><p>Naš sugovornik rekao ga je prvi potres jako uznemirio i da se prepao, no srećom, ovaj nije ni čuo ni osjetio. </p><p>- Potpuno ste bespomoćni. Stojite i mislite: "Dobro, što sad?" Tih deset sekundi prvog udara... Razmišljao sam kud da pobjegnem - opisao nam je sugovornik. Rekao nam je kako je i njegova kuća oštećena u prvom potresu, no da se oštećenja, srećom, nisu pogoršavala tijekom potresa koji su uslijedili. </p><p>- Kuće i zgrade od 1940. do 1990. su jako solidno napravljene i sigurne, dobro su projektirane, nadzirane i građene. Izvrsno su podnijele potres i možda bi podnijele čak i jači. Profesionalno su napravljene. A i nije došlo do promjene vlasnika, vi ste prvi vlasnik. Kad se promijeni puno vlasnika i kada ljudi ruše nosive zidove, onda se uništava zgrada - objasnio nam je sugovornik. </p>