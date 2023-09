UŽIVO Filipović: 'Trgovci su skloni suradnji i snižavanju cijena određenih proizvoda'

Vlada s najvećim trgovcima u zemlji pokušava dogovoriti povratak cijena najvažnijih prehrambenih artikala na cijene koje su bile na snazi na kraju prošle godine. Razgovori s njima počeli su ujutro te bi trebali trajati do 15 sati, kada će o rezultatima izvijestiti ministar Davor Filipović.

- Moram se prvo zahvaliti svima koji su se odazvali, idemo u smjeru da dođe do smanjenja cijena većeg broja proizvoda. Načelno su svi podržali prijedlog vlade, sutra nastavljamo s razgovorima. Ideja je da se ukupna vrijednost košarice vrati na 31.12 prošle godine, da se to vrati na početne pozicije. Nisu svi trgovci isti. Svi su pokazali jedno visoko razumijevanje da se cijene trebaju staviti na početne cijene. To je najvažnije za hrvatske građane, rekao je ministar Filipović.

Dodao je da su sada odlučili razovarati i da je za dobre stvari pravi trenutak. Dio trgovačkih lanaca mora napraviti kalkulacije i interne dogovore, ali rekao je da neki mogu reagirati od petka.

- Treba uzeti u obzir da nisu svi trgovci isti, u okvirima onoga što se može napraviti vratit će se cijene. Svi su pokazali razumijevanje. Dio trgovaca danas mora napraviti kalkulacije i savjetovanja pa će nam javiti tijekom dana kada mogu reagirati. Neki mogu reagirati već od petka - rekao je.

- Moraju se dogovoriti, treba im dati prostora da vide kad mogu djelovati, rekao je Filipović.

Naglasio je da vjeruje svi koji su bili na razgovoru.

- To su ozbiljni ljudi koji su danas bili na razgovoru, neće izigravati jer bi onda izigravali hrvatski narod. Treba se očuvati kupovna snaga građana, zaključio je Filipović.

- Ne bih govorio koliko njih je pristalo smanjiti cijene 300-njak proizvoda. Neki će vratiti cijene na prošlogodišnje za sve artikle, neki će vratiti za 90 posto - dodao je.

- Dopustite da sutra izađemo s detaljima. Svi će ići na način da se snize cijene proizvoda na način da građanima bude lakše. Nitko nije rekao da nije spreman smanjiti cijene. Zajednički je dogovor da se danas ne izlazi s detaljima. Sutra, prekosutra ćemo izaći s detaljima - rekao je na kraju.