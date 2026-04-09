Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
UŽIVO Trump opet prijeti Iranu: Napad će biti još snažniji, radujemo se novom osvajanju...
Donald Trump je izjavio da će američka vojska ostati na Bliskom istoku i upozorio da će, ako se ne postigne sporazum s Iranom, "početi pucnjava, veća, bolja i jača nego itko ikad prije".
"Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, s dodatnim streljivom, oružjem i svim ostalim što je prikladno i nužno za smrtonosno gonjenje i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja, ostat će na svojim položajima u Iranu i oko njega sve dok se u potpunosti ne ispoštuje postignuti PRAVI SPORAZUM. Ako se iz bilo kojeg razloga ne ispoštuje, što je vrlo malo vjerojatno, tada počinje 'pucnjava', veća, bolja i snažnija nego što je itko ikada prije vidio. Dogovoreno je davno, i unatoč svoj lažnoj retorici suprotno – NIKAKVO NUKLEARNO ORUŽJE i Hormuški tjesnac ĆE BITI OTVOREN I SIGURAN. U međuvremenu, naša velika vojska se obnavlja i odmara, zapravo se radujući svom sljedećem osvajanju. AMERIKA SE VRATILA!", naveo je Trump.
Trump: Pregovori s Iranom vodit će se iza zatvorenih vrata
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će se pregovori o iranskoj krizi voditi iza zatvorenih vrata te da je za Sjedinjene Države prihvatljiva "samo jedna skupina smislenih 'TOČAKA'", no nije iznio druge pojedinosti o pregovorima. "To su TOČKE koje čine osnovu na kojoj smo dogovorili PREKID VATRE. To je nešto što je razumno i što se može lako riješiti", objavio je na društvenim mrežama. U odvojenom intervjuu za ABC News, Trump je rekao kako očekuje da će pregovori započeti u petak i da će se odvijati vrlo brzo.
Bibi čupa kosu, Putin trlja ruke, a Xi na štihu: 'Rusija i Kina su dobili najviše u ovom sukobu'
Sukob oko Irana, koji je eskalirao nakon američkih i izraelskih poteza usmjerenih na ograničavanje iranskog nuklearnog programa i regionalnog utjecaja, nije doveo do ostvarenja ključnih strateških ciljeva, ocjenjuju analitičari. Unatoč intenzivnim vojnim i političkim pritiscima, iranski režim ostao je na vlasti, a nuklearni program nije zaustavljen.
VIDEO TRENUTAK UŽASA Snimili udar na Bejrut: Izrael pokrenuo najveći napad od početka rata
Izraelska vojska pokrenula je najveći napad na Libanon od početka sukoba u Iranu. Reuters je objavio snimku udara na područje Burj Abi Haidar u libanonskoj metropoli, vidi se eksplozija, uzdižu se gusti oblaci dima... Libanon, kako su poručili iz Izraela i SAD-a, nije uključen u dogovoreno dvotjedno primirje s Iranom. U novim izraelskim napadima na Libanon ima više mrtvih, libanonski ministar zdravstva rekao je da su stotine ljudi ranjene. Stanovnici su izjavili da su izraelski udari došli bez uobičajenih upozorenja civilima da se evakuiraju.
Što će biti s gorivom? Analitičari su složni: 'Cijene su jako brzo skočile, ali nema naglog pada'
Dok je svijet strepio od eskalacije rata, dogovor o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana postignut je u posljednji trenutak. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz Hormuški tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte.