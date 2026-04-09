UŽIVO Trump opet prijeti Iranu: Napad će biti još snažniji, radujemo se novom osvajanju...

Trump opet prijeti Iranu

Donald Trump je izjavio da će američka vojska ostati na Bliskom istoku i upozorio da će, ako se ne postigne sporazum s Iranom, "početi pucnjava, veća, bolja i jača nego itko ikad prije".

"Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, s dodatnim streljivom, oružjem i svim ostalim što je prikladno i nužno za smrtonosno gonjenje i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja, ostat će na svojim položajima u Iranu i oko njega sve dok se u potpunosti ne ispoštuje postignuti PRAVI SPORAZUM. Ako se iz bilo kojeg razloga ne ispoštuje, što je vrlo malo vjerojatno, tada počinje 'pucnjava', veća, bolja i snažnija nego što je itko ikada prije vidio. Dogovoreno je davno, i unatoč svoj lažnoj retorici suprotno – NIKAKVO NUKLEARNO ORUŽJE i Hormuški tjesnac ĆE BITI OTVOREN I SIGURAN. U međuvremenu, naša velika vojska se obnavlja i odmara, zapravo se radujući svom sljedećem osvajanju. AMERIKA SE VRATILA!", naveo je Trump.