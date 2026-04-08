Obavijesti

News

Komentari 0
OTKRIO DETALJE

Trump: Pregovori s Iranom vodit će se iza zatvorenih vrata

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evan Vucci

Američki predsjednik najavio brze razgovore i odbacio iranski javno objavljeni plan kao pregovaračku osnovu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će se pregovori o iranskoj krizi voditi iza zatvorenih vrata te da je za Sjedinjene Države prihvatljiva "samo jedna skupina smislenih 'TOČAKA'", no nije iznio druge pojedinosti o pregovorima. "To su TOČKE koje čine osnovu na kojoj smo dogovorili PREKID VATRE. To je nešto što je razumno i što se može lako riješiti", objavio je na društvenim mrežama. U odvojenom intervjuu za ABC News, Trump je rekao kako očekuje da će pregovori započeti u petak i da će se odvijati vrlo brzo.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif ranije je u srijedu rekao da će američka i iranska izaslanstva stići u Pakistan u petak, nakon što su dvije nacije prihvatile dvotjedni prekid vatre.

Trump je također zaprijetio saveznom istragom protiv neimenovanih pojedinaca koje je, ne navodeći dokaze, optužio za širenje razne korespondencije za koju tvrdi da nije bila temelj za sporazum o prekidu vatre. 

Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je da plan od 10 točaka koji je Iran javno objavio, a koji sadrži zahtjeve koji su a priori teško prihvatljivi Washingtonu, nije dokument koji služi kao osnova za pregovore sa Sjedinjenim Državama, prenio je AFP.

"Dokument koji spominju mediji nije plan na kojem radimo. Nećemo pregovarati javno", rekao je taj izvor, koji je želio ostati anoniman, nakon što je Donald Trump u utorak spomenuo "održiv" plan koji je iznio Iran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026