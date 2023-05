VIDEO Milanović: Slava Ukrajini je isto što i 'ZDS' i mučim se kao Isus da to stavimo sa strane!

U povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba, u Staroj gradskoj vijećnici održala se svečana sjednica zagrebačke Gradske skupštine. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović dodijelili su javna priznanja Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama. Na sjednici je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović koji je dao izjave.

Oštro je odgovorio premijeru Andreju Plenkoviću koji je opleo po predsjedniku te rekao kako je "sramotno" što ne poštuje današnje obilježavanje Dana državnosti.

- Neka dođe u centar grada i kazni sve koji nisu izvijesili zastavu - rekao je.

Na pitanje kako mu je kao alergičaru jer se trava u Zagrebu ne kosi, rekao je da bi trebalo češće kositi.

- Možda se kosi malo manje, trebalo bi češće. Ljudi pate zbog ambrozije. Ja imam respiratorne alergije. Postoji sankcija za nekošenje ambrozije, ali ona još nije došla - rekao je.

Prokomentirao je i Dan Hrvatske vojske koji se obilježio 28. svibnja na zagrebačkom Jarunu.

- Dovoljno je što iznosimo oružje pred obitelji, a s druge strane djeca gledaju oružje… Oružje i vojska trebaju biti tamo gdje im je mjesto - dodao je.

U trenutku dok je Milanović započeo svoj govor na svečanoj sjednici u Gradskoj skupštini, jedan mu je muškarac upao u riječ te glasno povikao 'Slava Ukrajini, hvala Hrvatskoj'. Iako se činilo da ga nije previše uznemirilo, već je nakon 'dobro, okej' samo nastavio svoj govor, Milanović je sada oštro istupio.

- Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput ZDS-a sa strane. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati. No između Za dom spremni i Slava Ukrajini nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili tisuće Židova, Poljaka… To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki lideri navukli na to, ne zanima me. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Neka maknu i Rusiju i Ukrajinu. Kijev je daleko, Moskva još dalje - rekao je.

