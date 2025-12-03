Razgovori Trumpove delegacije i Putina potrajali su gotovo peti sati, ruski mediji pišu kako su se obje strane dogovorile da ne otkrivaju detalje sastanka...
UŽIVO Moskva jutro nakon ključnog sastanka: Putin nije odbacio plan SAD-a za Ukrajinu!
Još koji detalj...
Moskva vjeruje da će pregovori biti produktivniji ako se vode u tišini, kaže Putinov vjerni glasnogovornik Dmitrij Peskov nakon jučerašnjeg peterosatnog sastanka Putina i američke delegacije...
Raspravljalo se o završetku rata u Ukrajini, ali ni Moskva ni Washington ne žele otkrivati previše detalja.
'Putin nije odbacio američki plan'
Predsjednik Vladimir Putin nije odbacio američki mirovni plan za Ukrajinu. Ta formulacija je netočna, kaže jutro nakon što se američka delegacija, koju su činili Steve Witkoff i Jared Kushner, sastala s ruskim predsjednikom u Kremlju, Putinov vjerni glasnogovornik Dmitrij Peskov.
Iz Moskve su u utorak dali kratke informacije o sastanku, poručili su da je razgovor bio produktivan, ali kako je pred njima još jako puno posla...
- Kao što je jučer rečeno, neke su stvari prihvaćene, druge su smatrane neprihvatljivima. Ovo je normalan radni proces, potraga za kompromisom - kazao je Peskov...
Razgovori Trumpove delegacije i Putina potrajali su gotovo peti sati, ruski mediji pišu kako su se obje strane dogovorile da ne otkrivaju detalje sastanka.
Vučić: Ne bi se čudio da Rusija na preventivne napade uzvrati taktičkim nuklearnim oružjem
Napredak ruskih snaga u Ukrajini čini vodstvo NATO-a vrlo nervoznim, poručuje srpski predsjednik Aleksandar Vučić, izvještava ruski TASS. Kaže kako je taj napredak na fronti priznao i glavni tajnik NATO-a, kako ga treba priznati svatko tko je realan...
Novi fijasko Putinove Sotone! Raketa od koje bi trebao strepiti svijet srušila se pri polijetanju
Ruska interkontinentalna balistička raketa RS-28 Sarmat, koju je Vladimir Putin hvalio i opisivao kao "zaista jedinstveno oružje", doživjela je još jedan katastrofalan neuspjeh tijekom zakazanog testiranja. Projektil, dizajniran da s nuklearnim bojevim glavama preleti više od 18.000 kilometara, srušio se samo nekoliko trenutaka nakon lansiranja, piše ArsTechnica.
EU dogovorio potpunu zabranu uvoza ruskog plina, evo od kad
Vijeće EU-a i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi koja uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) i plina iz plinovoda s potpunom zabranom od kraja 2026., odnosno jeseni 2027.