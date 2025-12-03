UŽIVO Moskva jutro nakon ključnog sastanka: Putin nije odbacio plan SAD-a za Ukrajinu!

JUTRO NAKON SASTANKA

'Putin nije odbacio američki plan'

Predsjednik Vladimir Putin nije odbacio američki mirovni plan za Ukrajinu. Ta formulacija je netočna, kaže jutro nakon što se američka delegacija, koju su činili Steve Witkoff i Jared Kushner, sastala s ruskim predsjednikom u Kremlju, Putinov vjerni glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Iz Moskve su u utorak dali kratke informacije o sastanku, poručili su da je razgovor bio produktivan, ali kako je pred njima još jako puno posla...

- Kao što je jučer rečeno, neke su stvari prihvaćene, druge su smatrane neprihvatljivima. Ovo je normalan radni proces, potraga za kompromisom - kazao je Peskov...

Razgovori Trumpove delegacije i Putina potrajali su gotovo peti sati, ruski mediji pišu kako su se obje strane dogovorile da ne otkrivaju detalje sastanka.