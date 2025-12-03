Ukrajinci tvrde da su pogodili ruski naftovod! To je 5. napad na taj naftovod. Moskva šuti...

Ukrajina je pogodila naftovod Družbu u ruskoj središnjoj Tambovskoj oblasti, rekao je u srijedu izvor iz ukrajinske vojno-obavještajne službe GRU.

To je bio peti ukrajinski napad na taj naftovod kojim se ruska nafta doprema Mađarskoj i Slovačkoj, pokazuju podaci Reutersa.

Mađarska i Slovačka i dalje kupuju naftu od Rusije, iako su druge države članice EU-a prekinule veze nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Ukrajinski mediji izvijestili su da su u napadu korišteni eksplozivi na daljinsko upravljanje.

Slovački operator naftovoda i mađarska naftna kompanija MOL objavili su u srijedu da se opskrba naftom putem naftovoda Družbe odvija normalno.

Rusija nije imala komentara.

Ukrajina je napala Družbu jednom u ožujku, dva puta u kolovozu i jednom u rujnu ove godine.

Pojavile su se i snimke koje navodno prikazuju novi ukrajinski napad i posljedice udara...