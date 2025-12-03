Obavijesti

OKONČANJE RATA

Kremlj: 'Putin je prihvatio neke mirovne američke prijedloge i spreman je nastaviti razgovore'

Piše HINA,
1
Foto: Ramil Sitdikov

Peskov je rekao da je Rusija zahvalna Trumpu, ali da Kremlj neće javno komentirati pregovore sa SAD-om jer to ne bi bilo konstruktivno

Kremlj je u srijedu objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio neke američke prijedloge za okončanje rata u Ukrajini a neke odbio, ali da je Rusija spremna sastajati se s američkim pregovaračima koliko god je potrebno za postizanje sporazuma.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je to nakon što je u srijedu rano ujutro u Moskvi završio sastanak Putina i Stevea Witkoffa, posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera, nakon kojeg je visoki ruski dužnosnik rekao da "još nije postignut kompromis".

Russian President Putin meets U.S. special representative Witkoff in Moscow
Foto: Alexander Kazakov

Upitan bi li se moglo reći da je Putin odbio američke prijedloge, Peskov je rekao "ne".

- Jučer je prvi put došlo do razmjene stajališta. Nešto je prihvaćeno, a nešto je označeno kao neprihvatljivo....To je normalno u procesu pronalaženja kompromisa - rekao je Peskov.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Moskva jutro nakon ključnog sastanka: Putin nije odbacio plan SAD-a za Ukrajinu!
UŽIVO Moskva jutro nakon ključnog sastanka: Putin nije odbacio plan SAD-a za Ukrajinu!

Peskov je rekao da je Rusija zahvalna Trumpu, ali da Kremlj neće javno komentirati pregovore sa SAD-om jer to ne bi bilo konstruktivno.

- Sada se razgovara na razini eksperata. Na toj bi se razini trebali postići rezultati koji bi kasnije bili temelj za kontakte na najvišoj razini - dodao je.

Russian President Putin meets U.S. special representative Witkoff in Moscow
Foto: Alexander Kazakov

Trumpov plan u 28 točaka koji je izašao u javnost u studenome uzbunio je Ukrajinu i Europu koji smatraju da previše naginje Rusiji.

Europske države su uzvratile protuprijedlogom, da bi SAD i Ukrajina na pregovorima u Ženevi iznjedrili "dotjerani mirovni okvir".

'RUSI POKAZALI SUZDRŽANOST' Vučić: Ne bi se čudio da Rusija na preventivne napade uzvrati taktičkim nuklearnim oružjem
Vučić: Ne bi se čudio da Rusija na preventivne napade uzvrati taktičkim nuklearnim oružjem

Putin je u utorak rekao da europske zemlje pokušavaju opstruirati mirovne pregovore predlažući ideje koje su Rusiji apsolutno neprihvatljive.

OSTALO

