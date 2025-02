Penava: Nećemo glasati za skidanje imuniteta Dabri. Tu je riječ o gruboj političkoj igri

Predsjednik Domovinskog pokreta komentirao je na izvanrednoj konferenciji zahtjev za skidanjem saborskog imuniteta Josipu Dabri. Dabro je podložan kaznenom postupku i mogućem određivanju istražnog zatvora, a cijeli proces sada je u rukama saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

- Domovinski pokret neće glasati za skidanje imuniteta Josipu Dabri, saborskom zastupniku i jednako tako na plenarnoj sjednici bit ćemo protiv skidanja imuniteta. Smatramo kako je ovdje riječ o jednoj gruboj političkoj igri. Stvaranju jednog cirkusa i omalovažavanju institucija, te stvaranju pritiska na Dabru, njegovu obitelj i savijanja jedne kralježnice Domovinskog pokreta zbog pokušaja raspetljavanja klupka vlastitih interesa određenih osoba u radu Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma- kazao je Penava na početku presice u ponedjeljak u Vukovaru.

Kaže da se radi o cirkusu, ne misli da bi Dabro treba biti uhićen i da se Dabri smješta jer je govorio o malverzacijama u Hrvatskim šumama.

- Josip Dabro je danas jasno rekao gdje se nalazi ta puška i kome ju je predao te svojevoljno pristao na detektor laži, jasno upućen s čime bi se DORH trebao baviti. Neka javnost ispriča, što sam emotivan i ironičan jer je velika važnost ovoga. Dokazano je danas na papiru od 160 milijuna štete napravljeno u Hrvatskim šumama. Jasno smo ogorčeni na ovaj neprofesionalizam i političku kontrolu na tobože neovisnim institucijama i živo me zanima objašnjenje DORH-a zbog čega sada tek izlazi s ovim radnjama - nastavio je Penava.

Dodao je da se o cijelom Dabrinom slučaju u medijima priča kao da je to "problem broj jedan u svijetu" i da ga zanima zašto DORH traži Dabrino uhićenje.

- Tko hoće razumjeti taj stav, tko hoće ne mora. Nećemo pristati na ovakav ples, vidimo se u idućim utakmicama. Ovo će sve za koji dan pasti u vodu - upozorio je Penava.

Spomenuo je političke igre i duboku državu te rekao da je snimka na kojoj Dabro puca u ladici čekala godinu i pol dana.

- Zamislite vi apsurda, da tada još potpredsjedniku Vlade Dabri netko objavljuje privatne snimke u javnost i prijeti mu novim snimkama. Kako to nije ucjena, kako to nije prijetnja, kako to nije trgovina utjecanjem. Nije jer neki mogu neki ne mogu. Stajao sam sam sa svojim prijateljima protiv sustava i stajat ću opet - upozorio je Penava

Novinari su ga upitali hoće li ova situacija utjecati na koaliciju.

- Djelujem ogorčeno? Jao nama ako je Dabro broj jedan problem. Što se tiče vladajuće koalicije, ukoliko Dabre nema, nema 76 ruku, ako Dabre nema onda imamo 75 ruku. Mi smo kompaktni. Nas osam smo u toj priči. Dabro neće biti izdvojen iz Domovinskog pokreta. Zajedno smo, kompaktni - odgovorio je Penava.