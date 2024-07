Penava o izborima unutar DP-a: Iskoristio sam trenutak kada je sve mirno. Kandidirat ću se opet

Domovinski pokret sazvao je za 31. kolovoza izvanredni izborni sabor na kojem bi stranka trebala izabrati predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Domovinskog odbora, potvrđeno je u utorak iz te stranke. Redovni izbori u stranci trebali su se održati tek 2025. godine, a članovi stranke nisu krili iznenađenje takvom odlukom.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održao je konferenciju za medije, na kojoj je tema bila upravo iznenada raspisani unutarstranački izbori.

Penava je objasnio da je Domovinski pokret stranka koja je ove godine ostvarila zavidne rezultate na parlamentarnim i europskim izborima te se pozicionirala kao treća najjača stranka u državi.

- Završen je najvažnji izborni ciklus za Domovinski pokret u ovoj godini gdje smo se pozicionirali kao treća politička stranka, što je mnoge od vas sigurno i iznenadilo. Ostvarili smo impresivne rezultate na parlamentarnim izborima gdje smo osvojili 14 mandata s koalicijskim partnerima, i 12 izravnih što je povećanje za 50 posto u odnosu na prošli mandat. Niti jedna stranka nije napravila takav iskorak - rekao je Penava te se pohvalio i prvim europarlamentarcem iz stranačkih redova.

Podsjetio je da Domovinski pokret participira u vlasti i ima tri ministra.

- Uz intenzivnu komunikaciju s podružnicama spremamo jednu dobru priču - najavio je i početak priprema za lokalne izbore koji se održavaju sljedeće godine.

- Uz tu priču koja ide svojim tijekom, nakon saborske stanke intenzitet je oslabio, ali jasno je da se kao predsjednik DP-a nakon ovih kvalitetnih, dobrih rezultata, jednako kao svaki predsjednik koji promišlja politiku bira najpovoljniji trenutak za utakmice, jasno da je sezona ljetne stanke najpogodniji trenutak za unutarstranačke izbore - zaključio je.

Kazao je da predsjednički izbori nisu u fokusu stranke, već su to lokalni koji se održavaju iduće godine.

- Vezano za predsjedničke izbore, to nije utakmica koja dominantno interesira DP, ne jer mislimo da su ti izbori nevažni, no predstoji nam vrlo važna utakmica na koju smo maksimalno fokusirani, a to su lokalni izbori. Apsolutno stojim iza odluke, to mi je pravo i dužnost, da promišljam o snazi i perspektivi Domovinskog pokreta. Nisam mogao i ne želim dozvoliti da se izbori u stranci održavaju u jeku kampanje za lokalne izbore nego sam iskoristio trenutak kada sve miruje. Ljeto ćemo iskoristiti za unutarstranačko preslagivanje kako bismo ostvarili maksimalno dobre rezultate na lokalnim izborima - objasnio je Penava te dodao da ga žalosti što neki govore o izvanrednom saboru u stranci.

Foto: Ivan Jukić/24sata

Je li netko mislio da sam za Novu godinu trebao raspisati izbore kako bi se održali 6. veljače?, upitao je i poručio da oni koje zabrinjava jak Domovinski pokret imaju razlog za brigu.

- Jedna je bitna razlika između mene i drugih, ja sam ipak predsjednik stranke. Izravno sam odgovoran za politiku Domovinskog pokreta. Neimenovani izvori to nisu. Poruka članstvu DP-a je: vrlo smo smireni, postigli smo ciljeve, pozicionirani smo tamo gdje jesmo. Intenzivno radimo na svojim planovima - istaknuo je Penava pa nabrojao sve inicijative kojima se bavi stranka od ulaska u Vladu.

- Svi resori su maksimalno u pogonu kako ne bismo opterećivali građane unutarstranačkim događanjima. Odradit ćemo izbore sada kada je za to vrijeme, a svi kojima to smeta, ti naravno da imaju razloga za brigu. Pozivam sve članove DP-a da se odazovu izborima i kandidiraju se sukladno svojim ambicijama i napomenut ću još jednu stvar - ne znam zašto je nešto poput unutarstranačkim izborima deklarirano kao nešto nedemokratsko. To ne može biti demokratskije, ali neki pokušavaju od toga napraviti čudo i slučaj, iako je HDZ već održao izbore, iako ih je SDP najavio, sporan je Domovinski pokret - zaključio je Penava.

Izrazio je i podršku vatrogascima i stanovnicima Dalmacije gdje bukte veliki požari.

Foto: Ivan Jukić/24sata

Istaknuo je da će se ponovno kandidirati za predsjednika stranke.

- Neka u utakmicu uđe svatko. Mnogi su dobili šansu izvagati se na izborima, većina se precijeni, a onda dožive doticaj realnosti na parlamentarnim izborima gdje dobiju mali broj preferencijalni broj glasova. Kod nas u Vukovaru uvijek je bio najbitniji rezultat, taj zaslužuje maksimalnu pozornost i vjetar u jedra - dodao je.

Na pitanje hoće li mu Mario Radić biti protukandidat, kazao je da ne zna, ali neka se javi.

- A tko ga je predložio za ministra i stavio na listu? - upitao je, aludirajući na sebe.