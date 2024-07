Uzavrelo stanje u Domovinskom pokretu: Penava iznenadio sve datumom stranačkog sabora

Zagreb: Ivan Penava o rezoluciji o genocidu u logorima u crnogorskom parlamentu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Svima koji razmišljaju o kandidaturi ostaje vremena samo do 26. kolovoza, a budući da je vrijeme godišnjih odmora mnogi to vide kao pokušaj da se demotivira one koji nisu u potpunosti vjerni Penavi