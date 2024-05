Plenković o pregovorima s DP-om: 'Mislim da će nam trebati još nekoliko dana za formiranje'

Ovaj grad predstavlja simbol hrvatske slobodne, žrtve i pobjede i čestitam gradonačelniku na nizu dostignuća. Vlada RH snažno podržava ovaj grad, rekao je na početku konferencije za medije Andrej Plenković iz Vukovara.

- Očekujemo nastavak razgovara, oni su stalni i intenzivni, idem prema pronalaženju rješenja i približavanju stajališta. Trebat će nam još nekoliko dana za finalizaciju pregovora. Njih je 12 +1, nas je 61, teoretski je nemoguće da mi i oni složimo većinu - rekao je po pitanju pregovora i formiranja Vlade.

Komentirao je Mostov prijedlog kojim se traži referendum o zastupnicima nacionalnih manjina.

- Jako loša ideja, ja je odbacujem, to je ozbiljna politička pogreška Mosta, ali nisu jedini koji se bave tom temom. Mislim da je Smerdel ispravno reagirao. Imamo dvije vrste stranaka – one koje su tu od početka i koje su prošle sve faze političkog sazrijevanja te su svjesne okolnosti donošenja Ustava, prava… U te stranke se ubraja HDZ. Postoje ove svježije stranke poput Mosta koje nemaju nikakvu relaciju i dolaze pred mikrofon i nastoje razmontirati hrvatske pravne stečevine. Pokazuju da još nisu sazreli, to nije dobro za njih - rekao je.

O jučerašnjoj spornoj sjednici.

- Nakon naše pressice su reagirali HND i jedna medijska kuća, što ne razumijem, nikog nisam osobno spomenuo nego sam mislio na sustav lifranja informacija koje daju novinarima ne bi li kreirali agendu u društvu. Žao mi je ako se netko pronašao u tome - rekao je.

- Moramo tome stati na kraj zbog higijene, ne da bi nekog zaštitili, to će sve ionako postati dostupno. U ovako ranim fazama to raditi bez razloga osim da se netko predstavlja kao manipulator, za to ne služe institucije - nastavio je.

Odgovorio je i na priopćenje predsjednika Zorana Milanovića

Kršitelj Ustava kaže da sam se ja vratio u ustavne okvire? Mi smo stalno unutar Ustava, a on ga stalno krši. Nije ni on toliko dekoncentriran da bi dopustio da SOA ostane bez čelne osobe - rekao je.

O EPPO-u

- Bio je danas članak u Večernjem listu da je čak bilo navođenja istražitelja EPPO-a od strane čovjeka iz Porezne uprave. Ovo što oni rade stalno da bi našli neku kuku, da zakače, da nalaze poveznicu za svoju nadležnost, je njihova konstatacija da nakon što se dogodilo do hitno 3d snimanje, da se nešto moralo dodatno snimati, dosnimavanje. Oni nalaze svoju nadležnost u tom dosnimavanju. To će se vidjeti kad vještaci kažu je li trebalo nešto dodatno snimati ili ne - rekao je o jučerašnjem uhićenju.

Jeste zadovoljni kako Penava vodi Vukovar?

- Mislim da se gradonačelnik trudi, kao i svaki gradonačelnik, a mi mu kao Vlada pomažemo na realizaciji brojnih projekta - rekao je.

Tvrdi kako neće biti novih izbora!

- Po svemu što ja raspolažem, neće biti novih izbora. Pobjednici će formirati vladu i većinu, a do izbora ne vidim zašto bi došlo. Ja smatram da je za RH najvažnija politička stabilnost. Ona se postiže tako da nakon što hrvatski građani daju svoju ocjenu o nama, a oni su to učinili na bizaran dan nakon gotovo pa neregularne kampanje.. imali smo cirkus. Ovaj njegov nećak Grbin je pobjegao u osmu izbornu jedinicu - rekao je.

- A kako da komentiram ideju o koaliciji s SDP-om? Imate SDP koji ne znam čime izazvan je sveo svu svoju retoriku na borbu protiv korupcije. Evo ovaj slučaj Geodetskog fakulteta. Jedan od tih profesora jučer uhićenih, nećemo spominjati imena, osumnjičen za počinjenje kaznenog djela je vodio gradsku organizaciju SDP-a u Velikoj Gorici. Kad ja kažem korumpirani SDP, ja ne govorim napamet nego vraćam - nastavio je.

EPPO akcija: Ovako ispada da smo ja ili Nina u nekom problemu, a ovaj je u SDP-u

- Ovako ispada da smo ja ili Nina u nekom problemu, a ovaj je u SDP-u. A oni cijelu kampanju nastavljaju veliku difamirajuću kampanju. Vi u koaliciji morate biti pristojni, vi morate reći da Rusija nastavlja agresivni rat protiv Ukrajine... ima nekih razumnih ljudi koji bi o tome htjeli razgovarati. Nakon izbora 2020. kad smo formirali vlast nakon razgovora s Čačićem i Štromarom, kad smo imali 76, moj prvi potez je bio da pozovem lidere oporbe, ne u Slovensku, nego u Banske dvore na političke konzultacije. Oni su to odbili i posvetili 4 godine brutalnim napadima na nas, još su rasturali inventar u saboru. Ako vam stalno govore da ste lopov, ne ide to tako - kaže.