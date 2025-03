UŽIVO Plenković: 'Nama je važno da naša djeca idu u školu, štrajk nije bio potreban'

Sjednca Vlade trebala je početi u 11 sati, a na dnevnom redu nema rasprave o štrajku u školama. Odluku da to neće bili plaćeno donijeli su na telefonskoj sjednici u utorak.

- Najprije da izrazimo sućut obiteljima i Makedoniji zbog ove velike tragedije u Kočanima. Za sada je prebačeno pet pacijenata iz Sjeverne Makedonije u Hrvatsku, ostajemo spremni za pružanje dodatne pomoći ukoliko naši prijatelji procijene da trebamo i možemo pomoći. Danas popodne u Zagrebu će boraviti i ministar vanjskih poslova koji će i s ministricom Hrstić posjetiti pacijente - započeo je Plenković.

Dotaknuo se i pete godišnjice potresa u Zagrebu i štrajka.

- Nama je najvažnije da naša djeca mogu ići u školu, da mogu pohađati nastavu. To je bitno za njihov razvoj, ali i roditelje i organizaciju posla. S obzirom na temu plaća želim podsjetiti da smo prije nekoliko tjedana postigli suglasje sa sedam sindikata u javnom sustavu, jedino tri sindikata koja danas organiziraju štrajk nisu pristali na povećanje 3 plus 3. U našim mandatima to je rast od 48 posto. U okolnostima vrlo velikih kriza s kojima smo bili suočeni kontinuirano osiguravali veće plaće i mirovine. Stoga smo i poduzeli ono što nijedna druga Vlada prije nas nije učinila, donijeli smo novi zakon o plaćama u državnom i javnom sustavu. Temeljno načelo je bilo 'za približno isti rad približno iste plaće' i taj proces je bio uključiv. Nakon zakona su se donosile dvije uredbe i oko koeficijenata su se vodile i konzultacije. Da je obrazovanje hrvatskoj Vladi prioritet govori da je proračun ministarstva ok 4,6 milijardi eura, u ciklusu smo najvećih investicija u infrastrukturu, napor i prioritet koji je dan ovom resoru je više nego očit - rekao je Plenković.

Dodao je i kako će Vlada idućeg tjedna usvojiti mjere koje će građanima omogućiti povoljnije cijene plina i struje.

- Ta politika traje već četiri godine - naglasio je.

Vlada će u saborsku proceduru uputiti konačne prijedloge dvaju zakona kojima se regulira financiranje HEP-ova projekta Sunčana elektrana Korlat.

Premijer Andrej Plenković kasnije putuje na redoviti sastanak Europskog vijeća u Bruxellesu od 19. do 21. ožujka. Čelnici Europske unije razgovarat će o konkurentnosti, a nastavno na izvanredni sastanak Europskog vijeće održan 6. ožujka, razgovarat će i o trenutnoj situaciji u Ukrajini i sljedećim koracima u obrani. Na dnevnom redu su i idući Višegodišnji financijski okvir, migracije, najnoviji razvoj događaja na Bliskom istoku, multilateralizam i druga globalna pitanja.

Tijekom boravka u Bruxellesu Plenković će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, povjerenicima za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom te za energetiku Danom Jørgensenom, a sudjelovat će i na sastanku na vrhu Europske pučke stranke te na Euro Summitu.