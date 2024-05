VIDEO Policija o propucanom autu moli građane za pomoć: 'Ako imate informacije zovite!'

Dobili smo dojavu djelatniku nogometnog kluba da je došlo do oštećenja vozila koje koriste njihovi djelatnici, najvjerojatnije zbog propucavanja. Izlaskom na mjesto događaja i obavljenim očevidom, utvrdili smo da je došlo do oštećenja vozila od nekoliko hitaca iz vatrenog oružja. Tom prilikom je došlo do oštećenja vjetrobranskog stakla i unutrašnjosti vozila - rekao je na konferenciji za medije Darijo Premec, zamjenik načelnika PU osječko-baranjske.

- Nepoznata osoba je počinila ovo djelo, ne dovodimo za sad nikoga u vezu, ali radimo opsežno kriminalističko istraživanje. Mogu zamoliti građane ako imaju bilo kakvu informaciju vezano za ovaj događaj da nam se s punim povjerenjem obrati pozivom na 192 ili osobnim dolaskom u policiju - dodao je.

Novinari su pitali jesu li pregledane nadzorne kamere, na što je odgovorio:"to je dio posla, obavili smo puno razgovora, napravit ćemo kriminalističko istraživanje kako bi što prije uhitili počinitelja".

Rekao je kako su razgovarali sa svim korisnicima vozila, djelatnicima nogometnog kluba, građanima i onima koji su tu prolazili.

Upitan je koristi li vozilo više osoba ili samo Jose Boto, na što je odgovorio "to ćemo utvrditi kriminalističkim istraživanjem".

Ovo je propucani auto sportskog direktora NK Osijek. Sve rupe su na mjestu vozača

U vjetrobransko staklo na mjesto vozača ispucano je sedam metaka. Radi se o VW Arteonu koji koristi sportski direktor NK Osijeka Jose Boto. Osječka policija traži počinitelja.

- Vozilo je sada pohranjeno na sigurno mjesto gdje smo obavili drugi dio očevida, osim na samom mjestu događaja - rekao je te dodao kako se radi o više hitaca. Nije bilo ozlijeđenih ljudi.

Odgovorio je i na pitanje je li itko iz NK Osijek prijavljivao ranije prijetnje.

- Nimo imali prijavljen takav događaj - odgovorio je.

Rekao je kako će obaviti razgovore s građanima i ljudima koji žive u tom kvartu te je još jednom pozvao građane da pomognu u pronalasku počinitelja.

NK Osijek: Zgroženi smo ovim incidentom

Danas su se o incidentu oglasili i iz NK Osijek.

- Zgroženi smo ovim incidentom i izražavamo punu podršku našem sportskome direktoru Joseu Boti te molimo sve koji imaju eventualna saznanja o ovom nemilom događaju da se obrate policiji. NK Osijek neće izlaziti s dodatnim izjavama dok traje istraga kako bi nadležna tijela mogla neometano obavljati svoj posao - poručili su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Užas u Slavoniji: Izrešetan auto sportskog direktora Osijeka, ispaljeno 7 metaka u staklo