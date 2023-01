'Tko je AP? Ne znam odnosi li se to na mene, ali čini se kako autorice nisu zadovoljne tim AP'

Raspravili smo niz aktualnih tema. Prvo, komentirali smo prvi odlazak na Baniju Bačića. Pušten je u savjetovanje novi zakon o obnovi. Očekujemo korisne sugestije. Raspravili smo veliku eurokonferenciju, sve ekonomske aspekte vezane za članstvo hrvatske u eurozoni. Čini se da će rast Hrvatske biti 6 posto. Inflacija je na 10.8 posto, rekao je uoči konferencije za novinare Andrej Plenković, koji je u ponedjeljak bio na sjednici šireg Predsjedništva HDZ-a.

AP može biti puno opcija

Tko je AP, bilo je prvo pitanje.

- Vidim da može biti puno opcija. Associated Press, autobusna poduzeća, vidim da ima puno prijedloga. Što se tiče cijele te teme, zanimljivo je da se više o priča o tome čiji su inicijali, a ne o samom kontekstu. Ne znam odnosi li se to na mene. Imam osjećaj da autorice poruka nisu zadovoljne AP-o u porukama. To je bio jedan od sastanaka kada smo bili praktički pet ili šest mjeseci na vlasti i u tom kontekstu je predložila susret, koliko se sjećam o jednoj bazi podataka i to je praktički sve. Nema zapisnika takvog - kazao je Plenković.

Nastavio je dalje o porukama.

- Treba voditi računa da ja nemam uvid u nečija sjećanja i nečije poruke. EU tužitelj je sve sagledao, da je imao što za pitati pitao bi. Jedini bitan događaj je 2017. kad je došla ministrica i taj gospodin i predstavili su taj sustav. Ništa nakon toga nije bilo. Ne sjećam se tog sastanka, to je jedan od brojnih sastanaka. To je sve skupa nebitno. Nisam se bavio tom temom više - dodao je premijer.

Spomenuo i inspektora Clouseaua.

- Mislite da ima neki inspektor Clouseau u HDZ-u? Nema. Inspektor Clouseau su akteri koji govore DORH-u i USKOK-u što bi trebali raditi. Kao da tamo sjede neki nesposobni ljudi koji ne znaju što da rade bez da ih na to upozore neki Clouseau Grmoja ili neki iz Mosta - rekao je Plenković.

Prokomentirao je i slučaj policije i navodno konzumiranje droge.

- Imali ste svaki dan u političkom prostoru lažne teme i njihovo nestajanje. Prva je bila da su policajci konzumirali drogu na proslavi nove godine i nudili drogu drugima. Pa se pričalo da je jedan policajac sin ministra. Pa se onda nakon dva tri dana javio doktor pa se o tome pričalo danima. To je netema kojom se oporba bavi - poručio je Plenković.

O Milanoviću i spornim izjavama

Nastavio je o opoziciji, ali i Milanoviću te izjavama da je Kosovo oteto Srbiji i da Krim više nikad neće biti dio Ukrajine.

- Opozicija, da bi pokrila svoju sramotu oko glasanja o pomoći Ukrajini, njihov poglavica Milanović danas ide korak dalje. To je hrvatska opozicija predvođena poglavicom na Pantovčakom. Tako se pokriva i smeće u Zagrebu. Ajmo nabaciti sve teme samo da se ne govori o njihovim neuspjesima. Pritišće DORH u vezi ministra Banožića. To je hrvatska opozicija - kazao je i dodao:

- Iz gliba u blato u živi pijesak, iz lošeg u gore. Ne znam dokle to može ići. Nije problem što ja mislim, nego što misle ljudi koji su mu dali povjerenje, što misli šef SDP-a koji misli da nema problema u njegovim istupima. Problem je u Domovinskom pokretu, oni su veći Hrvati, katolici... Ili pak Most, oni su antikoruptivni. Nikome to nije sporno. Normalna reakcija političke scene bi bila osuda takvih izjava - jasan je bio Plenković.

Dalje o Milanovićevim izjavama.

- Kako to može bit stav Hrvatske? Srećom da je hrvatska vanjska politika takva da dobro vide tko što govori. Ajmo malo otvoriti oči, uključiti uši. EU misija vojne pomoći za koju HV, čak ne ni Banožić, nego HV, ljudi u stožeru na čijem čelu je Hranj, sugeriraju koje su to sposobnosti koje HV ima i koje bi mogle pridonijeti takvoj misiji. Imate političke aktere koji bi pretvorili vojnu misiju u civilnu. Kako ćemo to? Što su oni to tako revolucionarno predlagali a da nisu mogli prihvatiti ovo što je predlagala Vlada? Što je to sporno u onome što je Glavni stožer predlagao? - poručio je.

Rekao je kako niti jedna država nije anektirala Kosovo.

- Koliko je meni poznato Kosovo je samostalna, neovisna država koju je Hrvatska priznala prije 15 godina. Kosovo je jedan subjekt međunarodnog prava. Ovdje je važno da je Kosovo neovisna država s kojom imamo diplomatsku suradnju. Milanović je sad zvijezda ne samo u ruskim nego i u srpskim medijima - poručio je za kraj konferencije Plenković.

