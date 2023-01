AP tvrdi kako ništa nije znao. Izvor kaže: 'Milijuni za softver su odobreni u Uredu premijera'

Premijer se očito o tome informirao, što nije sporno, jer i inače redovito komunicira o nizu tema s ministrima. No, niti on niti taj sastanak nisu imali nikakav utjecaj na odluke vezano uz softver ili uz odabir kompanije, što je jasno iz cjelokupnog procesa.

To su priopćili iz Vlade nakon što je otkriveno da je premijeru Andreju Plenkoviću prezentirano programsko rješenje zbog kojeg je kasnije uhićena bivša ministrica Gabrijela Žalac u Aferi softver.