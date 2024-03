'Plenković i ja nismo iz istog kvarta. On je bio više s mamom. HDZ će odnijeti rijeka pravde'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta u Zadru gdje se prigodno obratio, a nakon toga je dao izjave za medije. Na početku se osvrnuo na propucani automobil glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Potvrdio je pisanje 24sata o detaljima propucavanja automobila Ivana Turudića koje se navodno dogodilo prije mjesec dana

- Kao predsjednik sam imao uvide u neke elemente. To što se dogodilo bilo je prije mjesec dana. Nisam siguran da se uopće ranio. To je prvi automobil koji je sam počinio samoubojstvo. Kako se taj metak nije pretvorio uslijed djelovanja kalcijevog karbonata u biser, ne znam, ali gospodin je odmah dobio blindirani auto - rekao je Milanović o Turudiću.

- Danima ponavljam, sutra sam na N1, govorit ću o stvarima vitalnim za Hrvatsku. HDZ je pljačkaški pohod već 30 godina, to svi znaju. Nisam ja naivan bez obzira što bi se Plenković obračunavao. Nismo mi iz istog kvarta. Te fore izađi i bori se, nije mi do debate s Plenkovićem. Imali smo je 2016. pa je bio razbijen. Ni to nije garancija dobiti izbore - rekao je.

- Ovo radim jer moram. Kao što sam se kandidirao jer ste me natjerali na to. Razbojnike gurate za državne odvjetnike, a Plenković sad glumi smjernog oca i dobrog ćaću. I ja sam gledao da moj sin dođe sa mnom... Ne mogu se mjeriti s Plenkovićem u ostavljanju dojma koliko je dobar otac. Opet smo u komunikološkoj zavrzlami da baš hoću debatu s njim. O čemu razgovaram s njim? Ja sam vrhunski amater, a on neznalica. Hrvatska je tragedija već osam godina, bazirana na korupciji - rekao je.

- HDZ je diluvijalna stranka. Odnjet će ih rijeka pravde - dodaje

Na pitanje je li u kampanji, rekao je da je i da je odluka Ustavnog suda “pucanj u prazno”, prenosi N1.

- Predsjednik Republike sam, izabran voljom građana. Oni su tamo instalirani kao kuhinjski elementi koji su počeli truliti. Ja sam politička osoba. Ako se Grabar-Kitarović može klatiti na skupovima HDZ-a kao predsjednica, mogu i ja ovo - rekao je.

- Apropos sudjelovanja u kampanji – postaneš predsjednik na blagajni stranke, recimo Grabar-Kitarović. I onda harangiraš kroz stranku pa prestaneš biti član stranke. Pa pet godina kasnije opet ideš u kampanju sa stranačkim novcem. U kampanji se smije sve? Predsjednica opet mmože postati HDZ-ovka i ići po skupovima nakon što je položila prisegu. Ja to nisam radio. Niti sam glasao za SDP. Sad hoću. To će biti najjača lista. Ja ću pokušati okupiti većinu. A oni koji su u razdraganom raspoloženju rušenja HDZ-a valjda će sjesti i reći svoje mišljenje - rekao je Milanović.

Naglasio je da stanje u državi uopće nije dobro. O gradonačelniku Zadra rekao je da su rekli za njega da je bio dobar doktor.

- Neki žive bolje. Ovo je inflacija pohlepe. U Hrvatskoj je masu toga preskupo, a ne mora biti, država ima instrumente da to pritegne. Moji prijatelji idu u šoping u Trst jer je jeftinije. Kako je moguće da idu u bogatiju državu od Hrvatske, a tamo je jeftinije? - rekao je.

Istaknuo je da nije razmišljao o stavci na mjesto predsjednika RH.

- Dio dobronamjernih me nagovarao. Da ja dam ostavku, Ustav određuje tko me naslijeđuje. Onaj tko me naslijedi, da ostavku i on odluči tko ga naslijeđuje. Što je to? Ti ljudi su intelektualno dosadni, to su spori mozgovi - rekao je Milanović pa istaknuo da nikada više neće biti član nijedne stranke, te da mu je svjetonazor lijevi centar.