VIDEO Plenković komentirao prosvjede: "HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj"

Premijer Andrej Plenković obratit će se javnosti nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora Hrvatske demokratske stranke.

Premijer je istaknuo kako je EU komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila sve kriterije za sedmu ratu iz Plana oporavka i otpornosti.

- Milijardu i sto milijuna eura sjest će na račun riznice. Praktički ćemo tijekom iduće godine u potpunosti apsorbirati svih 10 milijardi - rekao je Plenković.

Također je komentirao prosvjede "Ujedinjeni protiv fašizma".

- Odgovorno tvrdim da je ta teza u potpunosti fabricirana i ta jedna neposustajuća borba ljevice za ideološke podjele je jučer dobila svoju manifestaciju na kojoj su građani imali prilike vidjeti iza kojih parola stoje oni koji umišljaju da je Hrvatska u fazi povijesnog revizionizma i ustaštva - rekao je.

Dodao je kako je pozicija HDZ-a sve ovo vrijeme jedina istinska.

- Hrvatskoj koja se protivi možda i nekim minornim akterima koji bi htjeli revitalizaciju NDH, ali to nije bitno i relevantno u današnjem društvu. Još više se protivimo ovima koji bi se recentno vraćali u balkanske, jugoslavenske okvire i to kroz ove prosvjede koje smo vidjeli jučer - kaže premijer.

Plenković je rekao i da politički oponenti imaju agendu da potpiruju podijele ne bi li izazvali turbulencije.

- Poručujem im da destabilizacije biti neće, da je parlamentarna većina snažna i da imamo povjerenje koje smo dobili - rekao je.

Oni, rekao je, kojima se ne sviđa "da stalno uspijevamo realizirati ciljeve htjeli bi malo zabave na temama ideoloških podjela koje pripadaju u Hrvatsku iz prošlog tisućljeća".

- Dobro pratite tko iza čega stoji i tko što zagovara, a ako je ovo ogledalo političkih ciljeva i ambicije - onoga tko to podržava - sretno mu bilo. Veliki dio tih poruka osuđujem - komentirao je.

