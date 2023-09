UŽIVO Izvanredno obraćanje Vučića: 'Srbi s Kosova ne žele više trpjeti Kurtijev teror'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se obratiti naciji nakon nove eskalacije nasilje na Kosovu. U ranim satima nedjelje skupina od 30-ak 'do zuba' naoružanih ljudi ubila je jednog, a ranila drugog kosovskog policajca, objavio je tamošnji premijer Albin Kurti, koji je za napad optužio Srbe. Srpski mediji u ekstazi su najavljivali Vučićevu press konferenciju, baš kao što su to radili prije one konferencije tijekom kojih je Vučić vadio parizer i mlijeko iz košarice najavljujući pojeftinjenja.

'On će razotkriti sve Kurtijeve laži. Kurti je tvorac kaosa na Kosovu', stoji u naslovima vodećih portala uoči nove Vučićeve presice. Prvotno je najavljeno kako će se medijima obratiti srpski direktor Ureda za Kosovo i Metohiju Petar Petković, ali očito je Vučić odlučio kako on treba biti taj.

- Nismo se ranije mogli obratiti javnosti jer od 1999. nemamo efektivnu kontrolu na Kosovu pa smo sami morali ispitati što se to događalo da bismo mogli priopćiti istinu ljudima i pripremiti teren za donošenje odluka- započeo je predsjednik Vučić i nastavio:

- Noćas oko 2:46 grupa Srba s Kosova i Metohije postavila je dva kamiona kao barikade u Banjskoj, na sjeveru Kosova, zatim dolazi kosovska policija koja pokušava ukloniti te barikade i tu dolazi do sukoba. U njemu je ubijen policajac i ranjen još jedan. U 8:57 prilazi su zatvoreni, a okršaji i dalje traju. U 10:15 Albanci su priopćili četiri zone u kojima su antiterorističke operacije. Što se ustvari dogodilo?

Potom je objasnio…

- Srbi, i to ne ljudi iz središnje Srbije, nego s Kosova, su se pobunili ne želeći više trpjeti Kurtijev teror. Od 3.11., kad je Kurti smijenio zapovjednika Đurića, 62 puta su koristili tzv. kosovsku policiju protiv Srba, 22 eskalatora poteza na sjeveru, 65 etnički motiviranih napada na Srbe. Bilo je samo pitanje trenutka kad će oni koje policija progoni pokušati učiniti nešto za sebe i svoje obitelji. Ali, ni na koji način ne želim opravdati ovo.

Uskoro više...

RANIJE:

Podsjećamo, jedan kosovski policajac je ubijen, a drugi je ozlijeđen u pucnjavi u selu na sjeveru Kosova rano u nedjelju ujutro.

- Napadači su profesionalci koji nose maske i teško su naoružani - kazao je Kurti i dodao:

- Naši policajci su, nakon što su bili ometani na putu, napadnuti raznim oružjem, uključujući ručne bombe i pendreke. Danas je težak dan za našu zemlju. Osuđujemo ovaj teroristički napad. Zločin financira službeni Beograd koji napada našu zemlju. Mi štitimo i sprovodimo zakonitost i nezavisno Kosovo. Mi smo na pravoj strani i angažiramo se na provođenju reda i mira. Vlada Republike Kosovo i državne institucije spremne su odgovoriti na zločin i kriminalce, teror i teroriste.

Ubijeni je policajac u činu narednika, dok je ozlijeđeni pripadnik granične policije. Kurti je dodao i da je ozlijeđeni policajac izvan životne opasnosti. Posjetio ga je u bolnici. Oko podneva su Kosovom odjekivali rafali. Iz policije Kosova su kazali kako je u tijeku 'razmjena vatre između policije i teško naoružanih osoba'. Prema priopćenju kosovske policije, sve je počelo postavljanjem dva kamiona bez registarskih oznaka na mostu na ulazu u selo Bajnska, koje je blokirano.